الأربعاء 02-06-2021
الوكيل الاخباري

تحذير من سلوكيات خطيرة تسبب الإصابة بالفطر الأسود لمتعافي كورونا

قرارات حكومية مبشّرة للأردنيين خلال يوم واحد

يطلق زوجته بسبب تعليق على فيسبوك

الأمانة لـبرنامج الوكيل : تكثيف الرقابة على المنشآت في الصيف

صناعة الأردن: موافقة على نقل مواد كيميائية و خطرة عبر البريد السريع

روسيا تستأنف الرحلات الجوية مع بريطانيا بعد توقف دام نصف سنة

أردني من السعودية : اشتراطات المنصة البرية صعبة للعودة

الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي

لجان نيابية تبحث اليوم مواضيع تتعلق بمراكز ذوي الاحتياجات الخاصة

خلال دقائق .. فاعل خير يتكفل بدفع فواتير كهرباء متراكمة على مواطن

الأربعاء، 02-06-2021 11:21 ص

نجاة شاب بعد معركة قتالية مع دب في روسيا

دببب


الوكيل الإخباري - نجا مواطن روسي من سكان سخالين من الموت بعدما خاض معركة قتالية مع دب، حسبما أكدت وزارة الغابات والصيد في منطقة سخالين الروسية.

اضافة اعلان

ونقلت صحيفة " موسكوفسكي كومسموليتس" عن الوزارة قولها إن الحادث وقع بالقرب من نهر في المنطقة وأن خبراء الصيد يقيمون الوضع في مكان الحادث.


وبحسب تقارير إعلامية محلية، فإن الرجل توجه في الصباح الباكر إلى النهر لتفقد شبكة الصيد، فانقض عليه الدب، لكنه نجا من الموت بعدما قرر التظاهر بأنه ميت.
وبحسب الوزارة يتم التعامل مع حالة الرجل على أنها حالة مرضية خصوصا وأنه وصلى إلى المركز الطبي بنفسه وطلب المساعدة.

 

البيان


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (76)

يطلق زوجته بسبب تعليق على فيسبوك

فيس

شاب يطلق زوجته في سوريا بسبب تعليق على فيسبوك

_115756797_9f6bc70d-4770-4aa2-9672-bd04d69d54c8

الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية ساحرة خلال 10 حزيران

دب

شاهد .. مراهقة تواجه دباً لإنقاذ كلابها في أمريكا

hgtjm

شاهد بالفيديو صيني يشوي أغلى سيخ لحم في العالم ويلهب مواقع التواصل

cb1e24c6-8a5a-4dd2-b111-25bf11df6877_16x9_1200x676

ليبيا.. حفل زفاف أسطوري لأشهر مهرّب للبشر - شاهد