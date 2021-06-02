نجاة شاب بعد معركة قتالية مع دب في روسيا

الوكيل الإخباري - نجا مواطن روسي من سكان سخالين من الموت بعدما خاض معركة قتالية مع دب، حسبما أكدت وزارة الغابات والصيد في منطقة سخالين الروسية.

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ونقلت صحيفة " موسكوفسكي كومسموليتس" عن الوزارة قولها إن الحادث وقع بالقرب من نهر في المنطقة وأن خبراء الصيد يقيمون الوضع في مكان الحادث.



وبحسب تقارير إعلامية محلية، فإن الرجل توجه في الصباح الباكر إلى النهر لتفقد شبكة الصيد، فانقض عليه الدب، لكنه نجا من الموت بعدما قرر التظاهر بأنه ميت.

وبحسب الوزارة يتم التعامل مع حالة الرجل على أنها حالة مرضية خصوصا وأنه وصلى إلى المركز الطبي بنفسه وطلب المساعدة.

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