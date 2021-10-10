نجاة شاب في السعودية من الموت بأعجوبة سقطت عليه صخرة وهو نائم - صور

الوكيل الإخباري - نجا شاب في السعودية من الموت بأعجوبة بعد سقوط صخرة عليه وهو نائم.



أن الصخرة سقطت على غرفة الشاب بلال اليزيدي (19 عاماً) من مكان مرتفع مُطل على منزله بمركز بني يزيد في محافظة الليث.



واخترقت الصخرة العظيمة جدار غرفة بلال، ليستيقظ فيجدها قد استقرت على مقربة منه.



وأكد رزيق، والد الشاب، أن أسرته أُنقذت، بفضل الله عز وجل، من كارثة محققة، مشيراً إلى أن الدمار الذي تركته الصخرة يوضح الخطر المحدق بهم في المنزل الواقع بين الصخور.

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وطالب بتدخُّل الجهات المختصة وإزالة الضرر على وجه السرعة، واصفاً منزله الذي يعيش فيه مع أسرته بأنه غير آمن.



الجدير بالذكر أن رب الأسرة لم يُبلِّغ الجهات المختصة لحظة وقوع الحادث، لتزامنه مع عزاء أحد أقربائه في حادث مروري أليم قبل يومين.













المصدر - البيان