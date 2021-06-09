نراها ولانعرف ماهيتها..هذا ماتخبرنا به اللصاقة الموجودة على الفواكه

الوكيل الإخباري _ نجد غالباً عند شراء التفاح من السوق لصاقة صغيرة تحتوي على رقم معين.





ويدل الرقم الموجود على اللصاقة إذا كان مكونا من خمسة أرقام ويبدأ بالرقم 9 أن المنتج عضوياً، أما في حال كان الرقم الموجود على اللصاقة مكوناً من أربع خانات ويبدأ بالرقم 3 أو أربعة فهذا يعني أن المنتج زرع بالطريقة التقليدية. وهو متوفر في الأسواق.

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وإذا كان الرقم الموجود على اللصاقة مكوناً من 5 خانات ويبدأ بالرقم 8 فيعني أن المنتج معدل ومطور جينياً في المختبرات، وينصح بعدم شرائه، ونادراً ما يوجد في الأسواق. بينما الرقم المكون من 5 خانات ويبدأ بالرقم 4 فهذا يعني أنه يحتوي على أسمدة كيميائية.



المصدر : الامارات نيوز