الأربعاء 09-06-2021
الوكيل الاخباري

القدس .. مسيرة استفزازية للمستوطنين في البلدة القديمة

وفاتان و246 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

وزارة العمل تضبط 5 محال تقدم الأرجيلة في محافظة البلقاء والعاصمة

اختتام برنامج جسور التعليم في تربية المفرق

الملك ينعم بوسام مئوية الدولة على كوكبة من الأردنيين

السياحة تمدد مهلة ترخيص المهن السياحية لنهاية حزيران

تهنئة الملازم اسراء جمال دويكات

إطلاق مشروع شبكة الإدارات المحلية في ذيبان

مصرع 3 فتيات بحادث دهس في كاليفورنيا

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

الأربعاء، 09-06-2021 08:50 م

نراها ولانعرف ماهيتها..هذا ماتخبرنا به اللصاقة الموجودة على الفواكه

2017_5_16_16_15_39_222


الوكيل الإخباري _ نجد غالباً عند شراء التفاح من السوق لصاقة صغيرة تحتوي على رقم معين.


ويدل الرقم الموجود على اللصاقة إذا كان مكونا من خمسة أرقام ويبدأ بالرقم 9  أن المنتج عضوياً، أما في حال كان الرقم الموجود على اللصاقة مكوناً من أربع خانات ويبدأ بالرقم 3 أو أربعة فهذا يعني أن المنتج زرع بالطريقة التقليدية. وهو متوفر في الأسواق.

اضافة اعلان

وإذا كان  الرقم الموجود على اللصاقة مكوناً من 5 خانات ويبدأ بالرقم 8 فيعني أن المنتج معدل ومطور جينياً في المختبرات، وينصح بعدم شرائه، ونادراً ما يوجد في الأسواق. بينما الرقم المكون من 5 خانات ويبدأ بالرقم 4 فهذا يعني أنه يحتوي على أسمدة كيميائية.

 

 

المصدر : الامارات نيوز 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
72020251543752

ظاهرة غريبة..مدينة آسيوية يتلاشى عدد سكانها

ش

فيديو أثار ضجة... هل هذا أول ظهور للشمس الصناعية الصينية في الليل

مصباح

بريطانيا تحظر بيع مصابيح الهالوجين

20197712183985900

هذا المرض في الأصابع سببه استخدام الهاتف المحمول.. إليكم التفاصيل

image

سيدة جنوب إفريقية تدخل التاريخ بـ10 توائم دفعة واحدة - صورة

ط

شاب يسحب طائرة ركاب بجسمه في روسيا