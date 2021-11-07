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الأحد، 07-11-2021 09:36 ص

نزال ملحمي يجمع 'هالك الإيراني' و'أخطر رجل على الكوكب' - شاهد

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الوكيل الاخباري - بعد سنوات من التكهنات المحيطة بنزال مرتقب أكد كل من العملاق البريطاني مارتن فورد الملقب بـ "أخطر رجل على الكوكب" وسجاد غريبي الملقب بـ"هالك الإيراني" على إقامة نزال ملاكمة في لندن.

ووفقا لموقع sportbible تستضيف حلبة "O2 أرينا" في لندن النزال في 4 أبريل من العام المقبل.

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وجاءت التأكيدات من قبل المقاتلين عبر حسابيهما على مواقع التواصل الإجتماعي.


فورد البالغ 39 عاما، يصل طول قامته لـ207 سم، ويزن أكثر من 136 كغ وهو ممثل بريطاني شهير ولاعب كمال أجسام ومدرب شخصي يتابعه أكثر من ثلاثة ملايين متابع على "إنستغرام".

 



في حين أن الرباع الغريبي البالغ 28 عاما، يبلغ طوله 186سم، ويزن 176 كغ، وجمع أيضا قاعدة جماهيرية ضخمة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت منظمة Bare Knuckle FC League للفنون القتالية المختلطة MMA، والتي تنظم نزالات بدون قفازات، وقعت عقدا مع الشاب الإيراني العملاق غريبي في عام 2019.

 



ولم يتقاتل الثنائي مطلقا في نزال رسمي حتى الآن، على الرغم من خوض فورد لتدريبات في الفنون القتالية المختلطة MMA لعدد من السنوات.

ووعد فورد عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام" بأنه "سينتصر في أي وقت من الأوقات" على "هالك الإيراني"، فيما التزم الأخير الصمت إلى حد ما بشأن هذا الأمر.

 


ولم يستطع فورد أن يعد بنزال فني لكنه قال إن الأمور أصبحت "شخصية للغاية" معه ومع غريبي.


وقال فورد إن القتال "شخصي للغاية" بالنسبة له بسبب الأشياء التي قالها طاقم اللاعب الإيراني.


وأضاف: "أود أن أقيم حدثا لن ننساه يا رفاق أبدا".

 

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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