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السبت، 06-11-2021 09:44 ص

نسخة مقلدة من الموناليزا للبيع في مزاد بباريس

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الوكيل الإخباري -  ستُعرض لوحة مقلدة شديدة الشبه بلوحة الموناليزا لليوناردو دافنشي ترجع إلى أكثر من 400 سنة في مزاد بباريس يوم "الثلاثاء" بعد بيع لوحة أخرى مقلدة منها وهي إحدى أشهر اللوحات في العالم بسعر قياسي منذ شهور.

واللوحة الأصلية التي اشتراها الملك فرانسوا الأول ملك فرنسا من الفنان في عام 1518 موجودة في متحف اللوفر في باريس وليست للبيع.

لكن اللوحة المقلدة المعروضة للبيع "الثلاثاء" ترجع إلى نحو عام 1600 وتماثل اللوحة الأصلية إلى حد يرجح معه أن يكون الفنان الذي رسمها رأى اللوحة الأصلية عن قرب بحسب دار المزادات آرتكوريـال.

ومن المتوقع أن يتراوح ثمن هذه اللوحة بين 150 ألفا ومئتي ألف يورو (173000 إلى 230000 دولار).

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وفي يونيو، اشترى جامع تحف أوروبي لوحة أخرى مقلدة من الموناليزا ترجع إلى القرن السابع عشر مقابل 2.9 مليون يورو (3.4 مليون دولار) وهو رقم قياسي لنسخة مقلدة من لوحة الموناليزا في مزاد في دار كريستيز للمزادات بباريس.

 

المصدر - البيان 

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