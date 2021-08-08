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الأحد، 08-08-2021 06:23 م

نسخة نادرة من سوبر ماريو تباع بمليوني دولار - صور

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الوكيل الإخباري - دفع مشترٍ مجهول مليوني دولار مقابل نسخة قديمة لم يتم فتحها من لعبة فيديو سوبر ماريو بروذرزSuper Mario Bros .

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن سعر بيع لعبة عام 1985 حطم لأول مرة الرقم القياسي الذي تم تسجيله قبل أقل من شهر، عندما بيعت نسخة مختومة من سوبر ماريو 64 بمبلغ 1.56 مليون دولار في مزاد.

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ووفقاً لمواقع إخبارية، تم تحطيم الرقم القياسي لأغلى لعبة فيديو عدة مرات خلال العام الماضي، حيث ظل الطلب على مقتنيات الطفولة مرتفعاً.


وفي شهر يوليو الماضي، بيعت نسخة من Super Mario Bros مقابل 114 ألف دولار في مزاد.


وفي شهر نوفمبر، حطمت نسخة من Super Mario Bros 3 هذا الرقم القياسي، وبيعت بمبلغ 156.000 دولار في المزاد.


وبعد ذلك، تم تحطيم هذا الرقم القياسي في شهر أبريل عندما بيعت نسخة من Super Mario Bros مقابل 660 ألف دولار في المزاد.


تلتها في شهر يوليو نسخة من The Legend of Zelda التي بيعت بمبلغ 870.000 دولار.


وفي حين تم كسر معظم الأرقام القياسية من خلال الألعاب القديمة التي تم بيعها في المزادات، بيع Super Mario Bros بقيمة مليوني دولار جرى من خلال مسار مختلف قليلاً.

 


 


 

 

 

المصدر - البيان 

 




 

 


 

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