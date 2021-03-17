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الأربعاء، 17-03-2021 12:02 م

نشاط يومي غريب على المريخ حير العلماء.. مراصد الفضاء تتابع الحدث - فيديو

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الوكيل الاخباري - أثار نشاط غريب رصد على سطح كوكب المريخ اهتمام العلماء والإختصاصيين في علوم الفضاء حول العالم بسبب أهميته الكبيرة.

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ورصد العلماء ظهور سحابة دخانية غريبة من (الجليد المائي) تخرج من أرض كوكب المريخ، تحديدا بالقرب من فوحة بركان أرسيا مونس الذي يبلغ ارتفاعه 20 كيلومترًا.

وتمتد السحابة بسرعة كبيرة لمئات الكيلومترات قبل أن تتلاشى في غضون ساعات فقط. الأمر الذي أثار فضول علماء الفضاء حول العالم.

وكشف دراسة تفصيلية طويلة عن أسرار هذه السحابة، باستخدام ملاحظات جديدة ومثيرة لمسبار "Mars Webcam" التابع لوكالة الفضاء الأوروبية.

 


وقام مسبار "Mars Express" التابعة للوكالة بمراقبة السحابة وهي تحوم بالقرب من البركان جنوب خط استواء المريخ. وتم رصد هذه الغيمة الدخانية تنمو وتتلاشى بشكل يومي طوال فصلي الربيع والصيف، وأرسل المرصد صورًا مذهلة لهذه السحابة البيضاء الطويلة والمثيرة.


يقول هورخي هيرنانديز برنال، من جامعة إقليم الباسك في بلباو بإسبانيا، والمؤلف الرئيسي للدراسة الطويلة، إن فريق البحث قام بدراسة ودمج جميع الصور المسجلة من المسبار الأوروبي مع الصور المسجلة من المسبار التابع لناسا والعديد من الصور المرسلة من مركبات فضائية أخرى.

 

"لقد وجدنا أن هذه السحابة الضخمة والرائعة قد تم تصويرها جزئيا بالفعل منذ فترة طويلة، ونحن الآن نستكشفها بالتفصيل".
 ويصل طول السحابة في أكبر حالاتها إلى حوالي 1800 كيلومترا وعرضها 150 كيلومترًا. إنها أكبر سحابة "أوروغرافية" شوهدت على الإطلاق على سطح المريخ.

وتتشكل السحابة نتيجة دفع الرياح إلى الأعلى بفعل الخصائص الطبوغرافية (مثل الجبال أو البراكين) على سطح الكوكب، حيث تساهم الفوهة البركانية الغريبة بتحفيز تكوين هذه السحابة، ثم يتم دفع الهواء الرطب إلى أعلى جوانب البركان ثم يتكاثف الهواء لاحقًا على ارتفاعات أعلى وأكثر برودة بكثير وتظهر السحابة.

 


وبحسب البحث المنشور في مجلة "scitechdaily" العلمية، تمر السحابة بدورة يومية سريعة تتكرر كل صباح لعدة أشهر، وتبدأ بالنمو قبل شروق الشمس على المنحدر الغربي لبركان لأرسيا مونس قبل أن تتوسع غربًا لمدة ساعتين ونصف.


وتكبر السحابة بسرعة ملحوظة (أكثر من 600 كم / ساعة) وتصل إلى ارتفاع  45 كم. ثم تتوقف عن التمدد وتنفصل عن موقعها الأول وتتجه إلى الغرب بسبب الرياح القوية.


وتتبخر السحابة في ساعات الصباح الأولى لتتلاشى مع شروق الشمس وارتفاع درجات الحرارة.

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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