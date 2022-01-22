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السبت، 22-01-2022 04:33 م

نصائح تساعدك على تحقيق الاستقرار المالي لأسرتك

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الوكيل الإخباري - تكوين أسرة مسؤولية كبيرة، خاصة في ما يتعلق بتأمين احتياجات أفراد الأسرة، وتحقيق الاستقرار المالي الذي يحميها من الانهيار.

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وكلما زاد عدد أفراد الأسرة، أصبح التفكير في الاستقرار المالي مهمة أصعب، حيث تزداد بنود الإنفاق من أعياد الميلاد، زيارات الطبيب، مصفف الشعر، صيانة السيارة، صيانة المنزل، والكثير من النفقات الإضافية التي تصعّب ضبط ميزانية الأسرة بدقة.

 

ولكن بالاشتراك مع زوجك يمكنكِ تطبيق بعض النصائح التي تساعدك على ضبط ميزانية الأسرة وتحقيق الاستقرار المالي الذي يشعركم بالأمان ويمنحكم فرصة الاستمتاع بدفء الأسرة.

 

1- تحديد مواعيد دخل الأسرة
دخل الأسرة سواء الراتب الأساس أو الإضافي يكون له أوقات محددة، عليكِ تحديدها بدقة حتى تتمكني من تحديد مواعيد سداد الفواتير حسب الأولويات

 

2- خصصي صندوقاً للطوارئ
يجب تخصيص مبلغ خاص كل شهر من أجل وضعه في صندوق الطوارئ، واحرصي على عدم سحب أي أموال منه إلا في حالات النفقات الطارئة فعلاً.

 

3- ضعي رؤية جديدة لأولويات الإنفاق
نحن في عصر يدفعنا نحو الاستهلاك، هناك الكثير من المغريات التي تحاصرنا وتدفعنا نحو إنفاق الأموال في أشياء غير مهمة.

 

4- ضعي خططاً للادخار
يجب أن تدخري جزءاً من دخل الأسرة، واحرصي على أن يكون لديكِ عدة أنواع من خطط الادخار: خطط ادخار قصيرة المدى، شراء ملابس أو هدايا الأعياد، وخطط طويلة المدى لشراء سيارة جديدة أو بيت جديد، وخطة ادخار من أجل الأمان المالي بعد التقاعد.

 

نواعم 

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