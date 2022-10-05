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الأربعاء، 05-10-2022 04:18 م

نصائح تساعدك على عيش حياة سعيدة بعيدا عن الخوف والقلق

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الوكيل الإخباري - يُعدّ الندم على الماضي والخوف من المستقبل أكثر مُسببات القلق والتوتّر في حياتنا، لذلك ننصحكِ بالاستفادة من تجارب الماضي والتخطيط للمستقبل وعيش الحاضر من خلال إتباع بعض النصائح الحياتية البسيطة. 

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في مجال تطوير الذات، تبذل المرأة مجهودًا لتطوير قدرات النفس وإمكاناتيها، وذلك من خلال تعلُم مهارات جديدة والتخلص من العادات السيئة. 

 

اليكِ بعض النصائح الحياتية التي تُساعدكِ على عيش حياة سعيدة بعيدًا عن الخوف والقلق:

- لا تردي على الرسائل النصية عندما تكونين غاضبة.
- لا تتخذي قرارات حياتية مهمة وأنتِ في أسوأ حالاتكِ.

- لا تقدمي وعودًا عندما تكونين في أسعد حالتكِ.
- لا تستخدمي محرك البحث "غوغل"في كل مرة تشعرين فيها بالقلق.

 

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