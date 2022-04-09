نصائح تساعد الطفل على الصيام في السنة الأولى

الوكيل الإخباري - من المهم أن يبدأ الأطفال بالتعرف إلى شهر رمضان، والمشاركة في صيامه. فالشهر الفضيل فرصة عظيمة لتعليم الأطفال الكثير من العادات الصحية التغذوية والأخلاقية، مثل: التحكم في النفس، والاعتدال، وعدم الإسراف، والشعور بالنعمة، لكن لابد من البدء مع الأطفال بحكمة ومرونة.

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1. التأكد من خلو الطفل من الأمراض، مثل: السكري، وارتفاع ضغط الدم، وسوء التغذية، والأنيميا، ولا بأس بإجراء بعض الفحوص الطبية.

2. لا تبدأ الصيام لطفل ما دون العاشرة مرة واحدة بل بالتدريج.. أولاً إلى الظهر، ثم إلى العصر، وصولاً للمغرب.

3. التأكد من تناول الطفل سحوراً مغذياً، مثل: النشويات والحليب والزبادي والبقول والبيض، مع فاكهة مقاومة للعطش مثل: البطيخ والكنتالوب والبرتقال والمشمش، ولا تنسوا طبق السلطة. ويفضل تأخير وقت السحور إلى ما قبل وقت أذان الفجر بقليل.

4. إذا شعر الطفل بعطش أو جوع شديدين، أو دوخة وعدم تركيز أو تعرّق شديد أو عدم التبول، فلا تدعه يكمل اليوم، وأسرع بإعطائه الماء والعصير.

5. يجب أن يتناول الطفل إفطاراً صحياً، يفضل أن يبدأ بالتمر مع اللبن، ثم الشوربة، ثم طبق النشويات (أرز، أو خبز)، والبروتين الحيواني (لحم، أو طيور، أو أسماك)، والخضراوات المطهية والنيئة، وكوب من العصير.

6. خلال الفترة ما بين الإفطار والسحور، لا بد من شرب الماء كل نصف ساعة أو ثلاثة أرباع الساعة، مع العصائر الطبيعية والمشروبات العشبية، مثل: الكركديه والتمر الهندي، والفاكهة الطازجة والمجففة، ولا بأس بتناول الحلويات المنزلية باعتدال، وليس بصفة يومية.

7. التأكد من تجنب شرب الطفل للمشروبات الغازية، وعدم الإكثار من المخللات والملح، وعدم الإسراف في تحلية العصائر والمأكولات السريعة.

8. استبدال الحلويات بسلطة الفاكهة، وبودنغ الفاكهة (فاكهة مسلوقة + لبن + نشا)، والفاكهة المجففة.

9. الحرص على أن ينام الطفل القيلولة، وتشجيعه على المشاركة في إعداد الطعام، لإشعاره بأهمية ما يقوم به.

10. لا بأس بمكافأة الطفل عند إتمام الصيام، ولا تجعل مكافأته دائماً من المأكولات، وحاول أن تجعل رمضان وقت بهجة وسعادة وذكريات طيبة، حتى يرتبط الصيام في ذهنه بما هو جميل، حتى يعتاد الصيام وينتظره كل عام.

زهرة الخليج