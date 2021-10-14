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الخميس، 14-10-2021 10:41 ص

نصائح ذهبية للعناية بالأرائك الجلدية في الشتاء

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الوكيل الإخباري-قالت الجمعية الألمانية لصناعة الأثاث أن الأرائك الجلدية تحتاج إلى عناية خاصة في الشتاء، لأن هواء المدفأة الجاف يتسبب في جفاف الجلد وتشققه.

وعن العناية السليمة، قالت الجمعية إن البداية تكون بمسح الأريكة الملساء بقماش قطني رطب، ووضع كريم أو حليب عناية خاص بالأثاث الجلدي الأملس، وتركه يومين تقريباً ليتشربه الجلد تماماً. ولا يجوز استخدام الأريكة لتجنب نشوء تجاعيد وتجاويف.


ولتنظيف الجلد الشمواه الحساس، توصي الجمعية بمحلول الماء المقطر وقليل من الصابون الطبيعي.

ومن الأفضل إزالة البقايا بقطعة قماش قطنية وماء مقطر. وإذا لزم الأمر، يمكن استخدام فرشاة الجلد الشمواه أو مكنسة كهربائية لتنظيف الأثاث المنجد لإزالة الفتات والأوساخ الأخرى.


وتعد بخاخات العناية الخالية من الشحوم مناسبة للعناية بالجلد الشمواه أو جلد النوبوك. ومن الأفضل اختبار منتج العناية مسبقا على منطقة غير ظاهرة قبل معالجة قطعة الأثاث بأكملها.


وبغض النظر عن نوع الجلد، يجب بشكل عام تجنب الفرك بقوة، وإذا كانت هناك أوساخ مستعصية، مثل تلك الناتجة عن الحبر، يجب الاستعانة بمتخصصين في تنظيف الأثاث الجلدي.

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24 - د ب أ

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