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الإثنين، 22-05-2023 02:03 م

نصائح عملية لتجهيز صيدلية منزلية

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الوكيل الإخباري - قالت مؤسسة العلوم الصحية الألمانية إن على الصيدلية المنزلية أن تحتوي على أدوية للأمراض الشائعة مثل مسكنات الألم، وأدوية معالجة الحمى، ونزلات البرد، والإسهال، والإمساك، والقيء.

ويجب أن توفر أيضاً أدوية علاج الحروق بالشمس، والحروق الطفيفة، ولدغات الحشرات، إضافة إلى ضمادات ومقياس حرارة وملاقط وقفازات ذات استخدام واحد، ومطهر، ومقص.

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وأضافت أنه يجب تخزين تخزين معظم الأدوية في مكان بارد وجاف حتى لا تفقد فعاليتها، وأن الحمّام غير مناسب للصيدلية المنزلية بسبب الرطوبة العالية، وأن غرفة النوم مثالية للاحتفاظ بها، على أن تكون محكمة الغلق وبعيدة عن متناول الأطفال.
ومن المهم أيضاً فحصها بانتظام للتأكد من صلاحية الأدوية  ومواد التضميد والتخلص من منتهية الصلاحية واستبدالها.

 

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