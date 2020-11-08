الأحد 08-11-2020
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الأحد، 08-11-2020 01:57 م

نصائح قد تنقذ حياتك إذا كان اصطدام سيارتك بجسم متحرك

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الوكيل الاخباري - قدمت مديرية الطوارئ في فولغوغراد بروسيا، نصيحة للسائقين حول كيفية التصرف، عند قيادة السيارة في حالات الطوارئ على الطرقات.

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وقال أحد المختصين في المديرية: "إذا كنت تقود السيارة، وأدركت أنك على وشك الاصطدام بسيارة قادمة من الجهة المعاكسة، فابذل قصارى جهدك للمراوغة، لأن الاصطدام بجسم ثابت، حتى لو كان شجرة، دائما ما يكون أفضل من الاصطدام وجها لوجه مع جسم متحرك".


وأضاف الخبير: "افعل كل شيء لتفادي الاصطدام بجسم يتحرك تجاهك، وحاول الاتجاه في هذه الحالة إلى خندق، أو سياج، أو شجيرة، أو حتى شجرة كبيرة، لأن ذلك أفضل من اصطدامك بسيارة. وتذكر أنه في حالة الاصطدام بجسم ثابت، فإن الضربة من الطرف الأيسر أو الأيمن، أسوأ من تلقي الضربة بمِصدّ السيارة الأمامي".


وقبل الاصطدام، من المهم الحفاظ على رباطة الجأش، حتى تتمكن من القيادة إلى آخر فرصة. من الضروري شحذ جميع عضلات الجسم إلى أقصى حد وعدم الاسترخاء حتى التوقف التام.


وتابع الخبير القول: "إذا كان الاصطدام حتميا، احم رأسك. وإذا كانت السيارة تسير بسرعة منخفضة، اضغط ظهرك على المقعد، مع شد كل عضلاتك، وضع يديك على عجلة القيادة. إذا تجاوزت السرعة 60 كم / ساعة ولم تكن ترتدي حزام الأمان، فاضغط بصدرك على عجلة القيادة".


ويجب على الجالس في مقعد الراكب الأمامي، أن يغلق رأسه بيديه والسقوط على الجانب. أما الجالس في الخلف فليحاول السقوط على الفراغ الذي أمامه. إذا كان هناك طفل فيجب أن تغطيه بجسدك.

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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