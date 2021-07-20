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الثلاثاء، 20-07-2021 02:06 م

نصائح لاختيار الأضحية السليمة

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الوكيل الإخباري - عيد الأضحى المبارك، ويبدأ المسلمون بنحر الأضاحي بمختلف أشكالها، وفي هذا الوقت يحرص الجميع على أفضل طرق اختيار الأضحية المناسبة وعدم الوقوع في فخ النصب عليهم من التجار.

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بعض النصائح المهمة لاختيار أفضل أضحية، وفقًا للدكتور شرف الدين فيصل، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، والتي جائت كما يلي:


1 – إجراء الكشف الطبي والظاهري على الأضحية عند اختيارها، عن طريق اصطحاب طبيب بيطري، للتأكد من خلوها من جميع الأمراض.
2 – يجب الابتعاد عن الخراف التي لها فرو كثيف، حيث تخدع بشكلها المشتري ويظن أنها تحوي لحماً كثيراً، ويمكن اكتشاف الأمر بسهولة عن طريق “بيت الكلاوي” إذ يجب أن يكون ممتلئاً وليس فارغاً.
3– الوزن المثالي للخراف ما بين 50 إلى 60 كيلوجراماً.
4– من حيث السن، أفضل أنواع الخراف هي التي يتراوح أعمارها من عام ونصف إلى عامين، حيث أن اللحم يكون أفضل ولا يأخذ وقتا طويلا في الطهي.
5-بالنسبة للعمر الملائم من البقر ما أتم سنتين ويجوز الأضحية بالعجول المعلوفة التي هي دون السنتين إذا كان وزنها يساوى وزن عجل رعوى أتم سنتين.
6-يمكن التعرف على عمر الأضحية عن طريق أسنانها، فإذا كانت الأسنان الأمامية متساوية فهو صغير السن، وإذا كان لديه “جوزين” كبار في الأمام إذا هو في سن الرشد المناسب للشراء، أما إذا كانت أسنانه كلها كبيرة فهو عجوز ولا يفضل شراءه لعدم جودة لحمه.
7-ينصح بفحص عيون الأضحية، فالأضحية السليمة تكون عيناها لامعتان براقتان تخلو من الدموع والإفرازات وملتحمة العين ذات لون وردي خالي من الإحمرار أو الإصفرار.
8-يفضل اختيار الحيوان نشيط الحركة وتجنب الخامل “مطأطئ الرأس” أو الراقد.
9– لمعرفة إذا كان بطن الخروف مملوء أم لا، يجب الضغط على جانبي البطن حيث يمكن أن يسبب الملح إمتلاء غير طبيعي وهذا يعتبر غشاً ويجب عدم الشراء من البائع.
10– يجب التأكد أن تكون الاضحية خالية من أي عيوب شرعية، كالبين مرضها والعوراء والعرجاء ضلعها والكبيرة أو الهزيلة أو العجفاء.

 

المصدر - الخليج جازيت 

 




 

 


 

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