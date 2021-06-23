نصائح لاختيار ملابس الأطفال في الصيف

الوكيل الإخباري - بغض النظر عن سن طفلك، من الضروري أن يحصل على إطلالة أنيقة وعصرية، ولكن في فصل الصيف، ومع ضرورة أن تكون ملابسه مريحة أيضاً، يصبح من الصعب العثور على قطع ملابس تجمع بين الأناقة والراحة، ولكن لا داعي للحيرة، يمكنكِ العثور على ملابس أنيقة وعصرية ومريحة لطفلك .

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ما يلي نصائح يقدمها لكِ خبراء لتختاري لطفلك ملابس لطيفة وغير رسمية، مع الحفاظ على راحته ومرحه أيضاً :

1 - تعد الرسوم، خاصة رسوم الأزهار مثالية للملابس الربيعية، يمكن استخدام النمط البسيط كنمط محايد ومطابق لمجموعة متنوعة من الألوان، كما يضيف استخدام نمط رقيق في كل من الفساتين والكنزات مزيداً من الأناقة لدولاب طفلتك على نحو يتوافق مع ملابسها الأخرى.



2 - تعد الألوان الزاهية في أماكن غير متوقعة مثالية لأزياء الأطفال الصيفية، رسوم نابضة بالحياة بألوان الأصفر المشمس والوردي الجميل والأزرق المائي والعديد من الظلال الأخرى لإضفاء مظهر حيوي - بينما تضيف السراويل المطوية والسراويل القصيرة للأولاد جنباً إلى جنب مع الرسوم واللمسات الوردية للفتيات شعوراً بالراحة والاسترخاء.



3 - بالنسبة إلى الرضع والأطفال الصغار، تُعد ألوان الآيس كريم بالفواكه هي الطريقة المفضلة للأزياء في الصيف - يأتي الباستيل في مجموعة متنوعة من الظلال السكرية من الليلك إلى شربات الليمون، استعدي لرؤية أطفالك يرتدون أزياء بألوان الفراولة الزهرية والخوخية والأزرق الفاتح، يمكنكِ مزج الألوان ومطابقتها مع ألوان الباستيل الأخرى وكذلك القطع المحايدة.



4 - مع حلول فصل الصيف، تُعد حماية طفلك من أشعة الشمس ضرورة مطلقة، لذا فإن النظارات الشمسية والقبعات القابلة للتنفس من الأمور الأساسية في الطقس الدافئ، ومن المؤكد أن اختيار أكسسوارات حماية طفلك من الشمس المناسبة لإطلالته، سيجعل طفلك يقضي الصيف بأناقة.



5 - كل ما يريده الأطفال هو الجري والقفز والتسلق واللعب، لذا تُعد الأحذية الرياضية مثالية للصغار المفعمين بالحيوية - متينة وعملية، لكنها خفيفة الوزن وممتعة، ومن السهل العثور على زوج أحذية يتيح لطفلك التعبير عن نفسه مع مجموعة من التصاميم المختلفة.

المصدر- نواعم