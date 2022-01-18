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الثلاثاء، 18-01-2022 11:21 ص

نصائح لتجنب مخاطر الكهرباء

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الوكيل الإخباري - تعتبر طرق الوقاية من مخاطر الكهرباء أحد أهم الإجراءات التي يجب أخذها في الاعتبار داخل المنزل لحماية أسرتك . 

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إليك بعض النصائح الهامة التي يجب عليك اتباعها جيداً:

1- تجنب ترك الأجهزة فى وضع تشغيل عند مغادرة المنزل.
2- احذر لمس الأجهزة الكهربائية بأيد مبللة أو الوقوف على أرض مبللة أثناء استعمالها أو إدخال المعادن فى مخرج كهربى.
3- استخدام غطاء بلاستيكى للمخارج غير المستعملة للحماية.

4- اغلق مروحة الشفط قبل النوم وعدم تركها لفترات طويلة.
5- اختيار الأجهزة المنزلية التى تحمل ملصقا يؤكد أنها قد مرت باختبارات السلامة الضرورية وذات مواصفات.

 

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