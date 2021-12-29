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الأربعاء، 29-12-2021 03:51 م

نصائح لتربية طفل يتمتع بالمرونة

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الوكيل الإخباري - صفة المرونة مهمة جداً لمستقبل طفلك، فالمرونة هي سلاحه لمواجهة صعوبات الحياة، وتقبل الأشياء غير المثالية، كما أنها تقوّي إرادته وتزيد تفاؤله، فلا يستسلم لليأس أو الهزيمة.

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وهناك بعض النصائح المهمة التي يمكن أن تساعدك في تربية طفل يتمتع بالمرونة.

1- امنحي طفلك فرصة للكفاح
امنحي طفلك فرصة للكفاح ومواجهة مشاكله بنفسه، ما يجعله أكثر قدرة على التأقلم من أجل حل مشاكله، وتقبل الظروف التي لا يمكن تغييرها.

2- اسمحي لطفلك بالشعور بالفشل
الشعور بالفشل من وقت لآخر يعلّم طفلك أن ليس كل ما يتمناه يدركه، وأن عليه تقبل الهزائم في بعض الأحيان، وهذا يجعله أقوى، وأكثر قدرة على تخطي الأزمات، ولا يستسلم بسهولة.

3- تدريب الطفل على الاعتراف بالخطأ
من السهل أن يلقي الطفل اللوم على غيره عندما يقع في مشكلة، ولكن الصواب هو تعويد الطفل على رفض دور الضحية، والاعتراف بالخطأ، وتحمل مسؤولية أفعاله وقراراته.

 

4- تعليم الطفل مهارات إدارة الأزمات
التعامل مع الأزمات له مهارات، يجب أن تعلميها لطفلك قبل أن تتركيه يكافح بمفرده في مواجهة مشاكله.

 

5- تعليم الطفل مهارة التعبير عن مشاعره
من المهم أن يتعلم طفلك تصنيف مشاعره، والتعبير عنها بصراحة والطرق الصحيحة، حتى يتعرف إلى مشاعره ويتفهمها ويتقبلها، ومن ثم يتمكن من التأقلم مع ما يزعجه.

 

نواعم

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