الوكيل الإخباري - موجة الطقس الحارة تتواجد في معظم البلدان العربية في الوقت الحالي، وللحفاظ على السيارة في هذا الطقس إليك هذه النصائح.





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نصائح لحماية السيارة من موجة الطقس الحارة:





1- يفضل تجنب القيادة في الطرق شديدة الازدحام، لتفادي ارتفاع درجة حرارة محرك السيارة.



2- تجنب قيادة السيارة في أوقات الحر القصوى فيفضل الخروج في الصباح الباكر وتجنب أوقات الظهيرة.



3- التحقق دائما من مياه "الراديتير" وتزويدها دائما للحفاظ على معدل سخونة محرك السيارة.



4- عدم تزويد مياه "الراديتر" الساخنة بمياه باردة، إلا إذا كان الموتور يعمل، حتى لا يؤدي ذلك إلى تلف "وش السلندر".



5- يفضل استخدام الطرق المسطحة عن الكباري والأنفاق.



6- يفضل خفض سرعة السيارة إلى 100 كم/ساعة، أو أقل.



7- فتح وغلق نوافذ السيارة من حين لآخر لتجنب انخفاض درجة حرارة السيارة، لأن عند تشغيل مكيف السيارة تنخفض درجة الحرارة بالداخل عن الخارج فتضغط على الزجاج مما يؤدي إلى ما يعرف بسرطان الزجاج.



8- من الأفضل أن يتم ملء إطارات السيارة بالنيتروجين، لأنه يحافظ على برودة الإطار الداخلي.



9- عدم وضع أي عبوات عطور أو قداحات أو زجاجات مضغوطة داخل السيارة أثناء ارتفاع درجة الحرارة حتى لا تنفجر داخلها.



10- استخدام زيت محرك ذو لزوجة عالي، عند ارتفاع درجات الحرارة للحفاظ على المحرك.

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