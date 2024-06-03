نصائح لحماية السيارة من موجة الطقس الحارة

الوكيل الإخباري - موجة الطقس الحارة تتواجد في معظم البلدان العربية بالوقت الحالي، وللحفاظ على السيارة في هذا الطقس إليك هذه النصائح.

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التأكد من مستوى الوقود:

يجب عليك التأكد بشكل مستمر من مستوى الوقود في الخزان، وهذا لأن إنخفاض مستوى الوقود قد يؤدي إلى سحب الشوائب المترسبة في خزان الوقود، والعمل على ضخها للمحرك مما يجعل هذه الشوائب تدخل في دورة الوقود والرشاشات، مما قد يتلف المحرك أثناء إرتفاع حرارة الطقس.

فحص جودة المحرك:

من المهم دائما فحص جودة المحرك في الطقس الحار وهذا للتأكد من أنه يقوم بعمله بكفاءة، والتأكد من وصول الهواء إلى المحرك بشكل كافي، حيث أن الهواء لازم لعملية إشتعال الوقود، كما من المهم تنظيف الردياتير وفلتر الهواء بشكل مستمر.



فحص مستوى الزيت:

الزيت مهم جدا لمنع مشكلات المحرك، حيث أنه يعمل على التقليل من إحتكاك أجزاء المحرك ببعضها مما يحميه من التآكل، كما أنه يحافظ على درجة حرارة المحرك مع إرتفاع حرارة الطقس.



دورة التبريد:

من المهم التأكد أن دورة التبريد تعمل بكفاءة عالية حيث أنها من الأشياء الهامة بالسيارة للحفاظ على درجة حرارة المحرك مما يمنع المشكلات أثناء الطقس الحار، وتشمل دورة التبريد والثرموستات ومضخة المياه والردياتير والخراطيم والتي من المهم فحصها بشكل دوري.



الكشف الدوري على السيارة:

يجب عليك الحرص على الكشف الدوري على السيارة وفحص التكييف ومكوناته، ويجب أيضا أن يتم الفحص بشكل مستمر للسوائل والزيوت والمحرك والوصلات والخراطيم والمواسير حتى لا يحدث أي تلف بالسيارة أثناء الطقس الحار.





العين الإخبارية