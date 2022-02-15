نصائح لزيادة الحصيلة اللغوية لطفلك

الوكيل الإخباري - بعد أن ينطق طفلك أولى كلماته، عليكِ مساعدته على تحسين مهارة الحديث، وزيادة الحصيلة اللغوية له، وذلك عبر تطبيق النصائح التالية.

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1- الحديث مع طفلك بانتظام

أثبتت دراسة أُجريت في جامعة ستانفورد، أن التحدث الطفل باستمرار يساعده على تعلم مفردات اللغة بنحو أسرع.

لذا تحدثي مع طفلك كثيراً حتى لو بدا لكِ أنه لا يفهم كلامك، واحرصي على الإشارة إلى الأشياء الجديدة التي ترغبين في تعليمه أسماءها، كل هذا يتم تخزينه داخل عقل طفلك، ليكوّن حصيلته اللغوية.

2- استخدام كلمات لوصف الأشياء بالتفصيل

دائماً احرصي على وصف الأشياء لطفلك بالتفصيل، بدلاً من قول "هيا نذهب للتنزه"، قولي: "هيا نذهب إلى الحديقة للتنزه ومشاهدة السماء الزرقاء والزهور الملونة والأشجار الخضراء.

3- القراءة للطفل

القراءة تعرّض طفلك لعدد كبير من الكلمات والمصطلحات، كما تطلعه على العالم الواسع الذي لم تسنح له الفرصة بعد لمشاهدته في الواقع.

عوّدي طفلك على القراءة كل يوم، واحرصي على الإجابة عن أسئلته، واستخدام أكبر عدد من الكلمات للوصف التفصيلي، هذا طبعاً بالإضافة لربط القراءة بالصور الموجودة في الكتاب أو القصة.

4- تسمية الأشياء

احرصي على أن يعرف طفلك أسماء الأغراض المحيطة به، أو الأشياء الموجودة حوله في البيئة، سواء كانت كائنات حية أو جماد، وذلك عبر الإشارة إلى الشيء مع نطق اسمه، وراعي التكرار حتى يتعلم طفلك اسم كل شيء.

5- طرح الأسئلة على الطفل

يفيد هذا للأطفال الأكبر سناً، حيث يمكنه الإجابة عن أسئلتك، ويكون هو أيضاً في مرحلة طرح الأسئلة باستمرار، لذا احرصي على إجابة أسئلة طفلك، ثم قومي بطرح سؤال عليه في المقابل، حتى يفكر في الإجابة ويبذل الجهد لتكوين جمل مفيدة من حصيلته اللغوية. وطبعاً احرصي على تصحيح الكلمات التي يخطئ فيها الطفل، أو تعليمه الكلمات التي لم يتمكن من نطقها للإجابة على سؤالك.



6- ألعاب الكلمات

هذا أيضاً مفيد مع الأطفال الأكبر سناً، حيث يمكنكِ البحث عن الألعاب التي تعتمد على اللعب بالكلمات، مثل ألعاب التهجئة، والبحث عن كلمات للوصف، أو كلمات تبدأ بحرف ما. واحرصي على ممارسة هذه الألعاب كنشاط دوري مع طفلك لزيادة حصيلته اللغوية.

نواعم

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