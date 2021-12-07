نصائح_لقيادة_آمنة_خلال_المطر

الوكيل الإخباري - هل تشعر بالتوتر والقلق عند قيادة السيارة في الشتاء؟ هل تسرع عند قيادتك للسيارة؟ في حالة سقوط أمطار أو وجود ضباب كثيف خلال فترات النهار هل تشغل مصابيح السيارة لتقليل الحوادث؟ هل تترك مسافة بين السيارة التي أمامك لمنع الحوادث؟

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في فصل الشتاء وسوء حالة الجو وازدياد الحوادث على الطرقات، وبسبب حدوث انزلاقات من هطول الأمطار الغزيرة وتحول الأمطار إلى سيول، وظهور الضباب الكثيف والمخيف ليحجب الرؤية .

مجموعة من النصائح لقيادة آمنة خلال المطر:

1- قبل ذهاب إلى العمل تأكد من عوامل الأمان في السيارة مثل المكابح وذلك بالضغط عليها، والتأكد من التدفئة أنها غير معطلة والتأكد من الأضواء والمساحات الأمامية والخلفية.



2- تأكد من الحذاء أن لا يكون ناعماً حتى لا يسبب للانزلاق عند الدعس على البنزين أو الفرامل بشكل مفاجىء خلال القيادة، ويمكنك وضع بشكير لمسح الماء عند ركوب السيارة أو لمسح الشبابيك إذا تكون الكثير من الماء والضباب.



3- إذا تجمع الضباب وكثرت الأمطار خلال ذهابك أو مغادرتك من العمل اشغل المصابيح والضو الرباعي "الفلشر" لتقليل الحوادث وتسهيل السائقيين تحديد مواقع السيارات.



4- احذر من السرعة لأنه قيادة السيارة على سرعات منخفضة تعطيكِ تحكم أكبر في السيارة على الطرق المنزلقة وسوء أو انعدام مستويات الرؤية.



5- يجب الابتعاد عن الطرق المملوءة بالماء حتى تتجنب خطر تسرب الماء إلى الموتور أو التسبب في عطل سيارتك.



6- اترك مسافة الأمان الكافية بينك وبين السيارات التي أمامك لأنكِ لا تعرفين ما قد يفاجئك أو يفاجئ السيارة أمامك من الأمور الطارئة في هذه الأجواء السيئة.



7 - أضف إلى قائمة الأسماء في هاتفك الخلوي رقم مصلح للسيارة تثقين به جيداً في حال حدث شيء مفاجىء خلال ذهابك للعمل مثل بنشر السيارة أو أي عطل آخر.



8 - قوم بتشغيل التكييف وزر انقشاع الضباب حتى لا تتكثف المياه على زجاج سيارتك من الداخل.





المصدر - البوابة