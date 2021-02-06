السبت 06-02-2021
الوكيل الاخباري
 

تحويل شركة زورت شهادات فحص كورونا للنائب العام

الملكة رانيا : نحن جميعاً في سباق ضد وباء كورونا

ضبط دواء مخالف يستخدم لعلاج حب الشباب

مؤشرات أولية لاقتراب منخفض جوي من الاردن

وزير الصحة يقوم بزيارة مفاجئة لمركز صحي الظليل

مكافحة الأوبئة لـ الوكيل : الحكومة قد تلجأ لخطوات للخلف

استحداث مركزين للتطعيم ضد كورونا في عمان

الحكومة تبحث في الوضع الوبائي الراهن

انقلاب على حالة الطقس

قبيلات للوكيل : تطبيق آلية جديدة للطابور الصباحي في المدارس

السبت، 06-02-2021 03:12 م

نصائح للتخلص من الطاقة السلبية في المنزل

طريقة-التخلص-من-الطاقة-السلبية-في-المنزل-750x470


الوكيل الإخباري _ عادة ما يشعر البعض بحالة من الحزن واليأس المسيطرة عليه عند الدخول الى المنزل، قد لايكون هناك سبب واضح ومباشر، وقد تكون عدة أسباب متجمعة هي التي تؤدي لتلك النتيجة،  الا ان هناك بعض الإرشادات والنصائح للتخلص من الطاقة السلبية في المنزل:

تجنب وضع الأغراض وسط الغرف
يجب اختيار الأثاث بما يتناسب مع الغرف واحرص على وضع أشياء في الغرفة تمنح الشعور بالراحة مثل شتلات الزهور والورود.

تجنب وضع الأشياء بغير ترتيب وتكديس
ويُنصح بتخزين الأشياء وترتيبها بشكل متقن ومناسب، وتجنب وضع أي شيء فوق الخزانة أو تحت السرير.

السماح للهواء والشمس بالدخول للمنزل كل صباح
الهواء النقي وأشعة الشمس من أهم مصادر الطاقة الإيجابية، فهما يساعدان على تجددَّ الطاقة في المنزل، بعكس المراوح والمكيفات فهما يعني دوران الطاقة السلبية في نفس المكان نظرًا لأن النوافذ مغلقة، لذلك عليك التأكد من فتح النوافذ صباحًا للسماح بالهواء والشمس بالدخول للمنزل يوميًا.


لا تحتفظ بالأشياء التي لا فائدة لها
من المهم جدًّا التخلص من الأشياء غير النافعة في المنزل وعدم تخزينها، إلا بما ينفعك في الوقت الحالي وتخلص من باقي الأغراض لأنها تجلب الطاقة السلبية في المنزل.

إصلاح الأشياء المعطلة ورمي المحطم منها
إياك والاحتفاظ بــ الأشياء المعطلة، حتى ولو كانت مفيدة تخلص منها على الفور أو قم بإصلاحها، ولا تتهاون مع الكسور التي تصيب الديكور والأثاث.

التخلص من رموز الحزن في منزلك
قبل أن تقوم بشراء أي شيء بهدف وضعه في الأماكن الفارغة، عليك التأكد من أن الشيء لا يحمل أي رموز للحزن أو الموت أو الفراق، فلا تهدر مالك أو طاقة منزلك في الفراغ.

ديكورات ترمز للراحة مع الطاقة الإيجابية
فيمكنك الاستغناء عن ديكورات منزلك التي تشير للموت وتبعث للحزن، ووضع ديكورات بسيطة تجلب لك الراحة والطاقة الإيجابية مثل إضاءات هادئة ولوحات لـــ مناظر طبيعية، والعديد من الأزهار المنعشة والطبيعية.

تجنب المرآة والباب مقابل سريرك
لاتضع المرآة مقابل السرير أبدًا، بل غير مكانها لأنها ستعكس طاقة الشخص النائم وعند استيقاظك من النوم والنظر فيها ستشعر بالأرق.

اضافة اعلان
المصدر : الإمارات نيوز 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
5e4c27814b661b7a6e4ce174

الذكرى الأولى لوفاة الطبيب الذي دق ناقوس الخطر من كورونا في ووهان

Car-maintainance

أخطاء شائعة في صيانة السيارة قد تدمر محركها

محفظة قديمة -(تعبيرية)

بعد نصف قرن.. أمريكى يعثر على محفظة فقدها فى قاع العالم - صورة

Tires-Featured-Image

من إنجلترا لـ هولندا.. مراهق يسافر خلسة فى تجويف عجلات طائرة

38919900-9227867-image-a-66_1612528046642

أمريكي يبتلع سماعات الأيربود أثناء نومه - صور

EA3D2273-7C6C-4DFE-905A-F3AE600DE22D

هذا البلد يدفع 100 دولار للسياح من أجل زيارته

أخبار متعلقة
capture_decran_2021-01-14_a_12.45.38_60002f1358fbe_0

وظيفة غريبة.. رجل ياباني يكسب رزقه 'لفعل لا شيء'

121-135037-diplomatic-move-botswana-angola-number-elephants-2

لهذا السبب يتعقبون الفيلة بالأقمار الصناعية

1-1409480

مبادرة جميلة من سيدة لزوجها تنتهي بـ 'مأساة' - تفاصيل

الوان-علم-الصين-1-450x300 (Custom)

الصين: اكتشاف أقدم قصر في البلاد يرجع إلى 5300 عام

istock-500432225-1-1200x630

وفاة فرنسي بسبب فيروس خفافيش نادر للغاية