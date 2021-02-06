نصائح للتخلص من الطاقة السلبية في المنزل

الوكيل الإخباري _ عادة ما يشعر البعض بحالة من الحزن واليأس المسيطرة عليه عند الدخول الى المنزل، قد لايكون هناك سبب واضح ومباشر، وقد تكون عدة أسباب متجمعة هي التي تؤدي لتلك النتيجة، الا ان هناك بعض الإرشادات والنصائح للتخلص من الطاقة السلبية في المنزل:



تجنب وضع الأغراض وسط الغرف

يجب اختيار الأثاث بما يتناسب مع الغرف واحرص على وضع أشياء في الغرفة تمنح الشعور بالراحة مثل شتلات الزهور والورود.



تجنب وضع الأشياء بغير ترتيب وتكديس

ويُنصح بتخزين الأشياء وترتيبها بشكل متقن ومناسب، وتجنب وضع أي شيء فوق الخزانة أو تحت السرير.



السماح للهواء والشمس بالدخول للمنزل كل صباح

الهواء النقي وأشعة الشمس من أهم مصادر الطاقة الإيجابية، فهما يساعدان على تجددَّ الطاقة في المنزل، بعكس المراوح والمكيفات فهما يعني دوران الطاقة السلبية في نفس المكان نظرًا لأن النوافذ مغلقة، لذلك عليك التأكد من فتح النوافذ صباحًا للسماح بالهواء والشمس بالدخول للمنزل يوميًا.





لا تحتفظ بالأشياء التي لا فائدة لها

من المهم جدًّا التخلص من الأشياء غير النافعة في المنزل وعدم تخزينها، إلا بما ينفعك في الوقت الحالي وتخلص من باقي الأغراض لأنها تجلب الطاقة السلبية في المنزل.



إصلاح الأشياء المعطلة ورمي المحطم منها

إياك والاحتفاظ بــ الأشياء المعطلة، حتى ولو كانت مفيدة تخلص منها على الفور أو قم بإصلاحها، ولا تتهاون مع الكسور التي تصيب الديكور والأثاث.



التخلص من رموز الحزن في منزلك

قبل أن تقوم بشراء أي شيء بهدف وضعه في الأماكن الفارغة، عليك التأكد من أن الشيء لا يحمل أي رموز للحزن أو الموت أو الفراق، فلا تهدر مالك أو طاقة منزلك في الفراغ.



ديكورات ترمز للراحة مع الطاقة الإيجابية

فيمكنك الاستغناء عن ديكورات منزلك التي تشير للموت وتبعث للحزن، ووضع ديكورات بسيطة تجلب لك الراحة والطاقة الإيجابية مثل إضاءات هادئة ولوحات لـــ مناظر طبيعية، والعديد من الأزهار المنعشة والطبيعية.



تجنب المرآة والباب مقابل سريرك

لاتضع المرآة مقابل السرير أبدًا، بل غير مكانها لأنها ستعكس طاقة الشخص النائم وعند استيقاظك من النوم والنظر فيها ستشعر بالأرق.





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المصدر : الإمارات نيوز



