نصائح للتسوق عبر الإنترنت بأمان في البلاك فرايداي

الوكيل الاخباري- حذر باحثو الأمان بشركة "Check Point" مستخدمي الإنترنت من الخدع التي يستخدمها الهاكرز للايقاع بهم وسرقة بياناتهم تزامنا مع البلاك فرايداي.

اضافة اعلان



وقال الباحثون إن هناك زيادة بنسبة 805 في حملات التصيد الاحتيالي الخبيثة التى تستهدف المتسوقين عبر الإنترنت في شكل "عروض خاصة" هذا العام، وحثوا المستهلكين على توخي الحذر من الصفقات الجيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها الموجودة عبر الإنترنت، ولمساعدة المستهلكين على حماية أنفسهم، شاركت الشركة نصائح الأمن والسلامة الخمس التالية:





1. احذر من الصفقات الجيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها:



سيكون هذا صعبًا، حيث إن كل من "Black Friday" و"Cyber Monday" عبارة عن عروض رائعة، ولكن إذا بدا العرض جيد جدًا لدرجة يصعب تصديقها، فمن المحتمل أن يكون كذلك، فعلى سبيل المثال الحصول على خصم بنسبة 80% على هاتف "أيفون" الجديد لا يعد عادةً فرصة شراء موثوقة أو جديرة بالثقة.



2. لا تشارك بياناتك:



يعد سرقة بيانات الاعتماد هدف مشترك للهجمات الإلكترونية، ويستفيد الهاكرز منها بسبب استخدام العديد من الأشخاص نفس الأسماء وكلمات السر عبر العديد من الحسابات المختلفة، لذا فإن سرقة بيانات حساب واحد من المرجح أن يمنح المهاجم إمكانية الوصول إلى عدد من حسابات المستخدم عبر الإنترنت.



3. احذر دائمًا من رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بإعادة تعيين كلمة السر:



إذا تلقيت بريدًا إلكترونيًا غير مرغوب فيه لإعادة تعيين كلمة السر، فانتقل دائمًا إلى موقع الويب الخاص بالخدمة المعنية مباشرةً، ولا تضغط على الروابط المضمنة، وقم بتغيير كلمة السر إلى شيء مختلف على هذا الموقع وأي مواقع أخرى بنفس كلمة السر.



4. ابحث عن القفل



تجنب شراء شيء ما عبر الإنترنت باستخدام تفاصيل الدفع الخاصة بك من موقع ويب ليس به تشفير طبقة "SSL" الآمنة، ولمعرفة ما إذا كان الموقع يحتوي على "SSL"، ابحث عن "S" في"HTTPS"، بدلاً من "HTTP"، وسيظهر رمز القفل المقفل، عادةً على يسار عنوان "URL" في شريط العنوان أو شريط الحالة في الأسفل.



5. انتبه للأخطاء الإملائية:



احذر من الأخطاء الإملائية، فعلى سبيل المثال، ملف ".co" بدلاً من ".com"، وقد تبدو الصفقات والعروض على مثل هذه المواقع جذابة تمامًا كما هي على الموقع الحقيقي، ولكن هذه هي الطريقة التي يخدع بها المتسللون المستهلكين للتخلي عن بياناتهم.



المصدر: الاقتصاد



