نصائح للقيادة خلال شهر رمضان المبارك

الوكيل الإخباري - يواجه العديد من سائقي السيارات صعوبة كبيرة أثناء القيادة فى نهار رمضان بسبب الصيام، خاصة في الأماكن المزدحمة ومع ارتفاع درجة الحرارة الأمر الذي يتفقد معه الكثيرون القدرة على التركيز وفقد الانتباه.



وينصح الخبراء، السائقين خلال الشهر رمضان، إلى أهمية القيادة بشكل آمن وتجنب فعل السلوكيات السلبية من البعض، وأبرزها تجاوز السرعة المحددة، أو مخالفة أنظمة وقوانين السير، التي قد ينجم عنها وقوع حوادث مما تعرض نفسك والأخرين لمخاطر كبيرة.



ومن خلال النصائح التالية يمكنك التعرف على بعض الأرشادات التي تساعد فى تخفيف عبئ ومعاناة القيادة في رمضان:



ربط الحزام

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من الخطوات الأساسية التي عليك القيام بها عند قيادة السيارة بطريقة آمن هي ربط حزام الأمان، وليس فقط خلال شهر رمضان بل في كل الأوقات للحفاظ على سلامتكِ.

مسافة كافية

عند قيادة السيارة، اترك مسافة كافية بينكِ وبين السيارة أمامكِ لأن الإصطدامات الخلفية هي أكثر أنواع الحوادث شيوعاً، فضلا عن القيادة أثناء الصيام قد تفقدك قدر كبير من التركيز.



الشعور بالنوم

إذا بدأت بالشعور بالنوم أثناء القيادة، توقف على جانب الطريق واحصل حتى لو على 10 دقائق من النوم، لأن ذلك سيضمن لك قبادة سيارة آمنة.



الشعور بالتعب والإرهاق

حاول ألا تقود السيارة في حال كنت تشعر بالتعب، لأن ذلك سيؤثر على مدى تركيزك وفقد انتباهك أثناء القيادة مما تعرض نفسك والأخرين لمخاطر كبيره.



تجنب التسرع

إذا كان لديك القليل من الوقت قبل موعد الإفطار، لا تستعجل في القيادة للوصول سريعًا لوجهتك وذلك لضمان قيادة آمنة.



القيادة ببطء

إذا كنت تقود السيارة ببطء بسبب الارهاق أو التعب، فقم بالقيادة أقصر الطريق حتى تترك المجال للسائقين الآخرين للمرور إذا كانوا على استعجال من أمرهم فضلا عن تعطل حركة المرور.

اشارات المرور

راقب جميع اشارات المرور ولا تقوم بعمل إنحرافات مفاجئة بالسيارة من دون تنبيه من حولك بإستخدام الإشارات.



التركيز والانتباه

إبقي دائماً في حالة تأهب وتركيز على أساليب القيادة الدفاعية في حال واجهت سائق متهور أو إذا حصل حادث أمامك.



الصيانة الدورية

قم بعمل كافة الصيانات الدورية المطلوبة لسيارتك ويفضل ذلك قبل شهر رمضان لتجنب أي أحداث غير متوقعة أثناء القيادة.

لبنان 24