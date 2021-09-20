نصائح للقيام بعملية تسوق ناجحة لأطفالك

الوكيل الإخباري - تسوّق ملابس أطفالك عملية ممتعة، ولكنها قد تصيبك بالحيرة والتردد لأن احتياجات الأطفال وطرق تعاملهم مع الملابس تختلف عن البالغين، كما أن بعض الأطفال لديهم حساسية من بعض الأقمشة، ما يجعل عملية اختيار ملابسهم مهمة دقيقة للغاية.

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خمس نصائح تساعدك لتقومي بعملية تسوّق ناجحة لأطفالك :

1- الاستدامة

الأطفال يستهلكون ملابسهم بطريقة أسرع من الكبار، فهم كثيرو الحركة، ويتعاملون دون قلق بشأن ملابسهم، لذا فهم بحاجة إلى أقمشة تتحمل حركتهم التي تشمل التدحرج على الأرض او الاحتكاك بالألعاب والأغراض المختلفة.

2- سهولة ارتداء قطع الملابس، وسهولة خلعها.

3- قطع ملابس سهلة التنسيق معاً



امنحي طفلك إطلالات متنوعة باستعمال عدد قليل من الملابس، وذلك عبر شراء سراويل سادة بتدرجات حيادية مثل الرمادي أو الأسود أو الجينز، التي يمكن تنسيقها بسهولة مع العديد من الكنزات والقمصان المزركشة أو المزينة برسوم ونقوش متنوعة، فالسراويل الأحادية اللون تمنح إطلالات جذابة تتناغم مع القمصان ذات التصاميم المرحة،



4- الملابس التي يمكن تنظيفها في غسالة الملابس

هناك ملابس تتطلّب تقنيات تنظيف خاصة أو غسل جاف، أي أنها تستغرق الكثير من الوقت الذي قد يكون غير متاح بالنسبة إليكِ، خاصة إذا كنتِ أماً عاملة أو لديكِ أكثر من طفل، لذا من الأفضل اختيار ملابس سهلة التنظيف والعناية، أي يمكن غسلها آلياً وتجفيفها على درجة حرارة منخفضة.

5- شجعي طفلك على اختيار ملابسه بنفسه

مشاركة الطفل في اختيار ملابسه، تنمي شخصيته ومهاراته ولها العديد من الفوائد، منها:

- تعزيز شخصية الطفل.

- تحسين قدرة الطفل في التعبير عن نفسه وعن رغباته.

- تطوير مهارات الطفل الحركية.

- تعليم الطفل كيفية الاختيار واتخاذ القرار.

- تعزيز ثقة الطفل بنفسه، وتعليمه تحمل مسؤولية اختيارته.

المصدر - نواعم

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