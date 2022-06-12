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الأحد، 12-06-2022 04:31 م

نصائح للوقاية من الحر الشديد

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الوكيل الإخباري-تشهد الكثير من بلدان العالم هذه الأيام موجة شديدة الحرارة، تتطلب المزيد من التدابير للتعامل معها.

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في مصر، قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، إن موجة شديدة الحرارة تضرب الشرق الأوسط، ويصل تأثيرها إلى مصر والعديد من دول العالم.

وأكدت الهيئة أن ارتفاع الحرارة نتيجة وجود منخفض الهند الموسمي.
ومنخفض الهند الموسمي، هو منخفض حراري ضخم يؤثر على 3 قارات، هي آسيا وأفريقيا وأوروبا، ويبدأ هذا المنخفض في التشكل، بداية من شهر أبريل من كل عام.


ويتعاظم تأثير هذا المنخفض في شهري يونيو ويوليو، ويسيطر على مساحة كبيرة من شبه الجزيرة العربية.


ولمواجهة هذه الموجة الحارة، يحتاج الإنسان إلى إجراء بعض التغييرات في نمط الحياة، يمكن أن تساعد على مواجهة تداعيات هذه الموجة الحارة.


ويستعرض هذا التقرير، مجموعة من النصائح والتدابير التي يجب تنفيذها أثناء درجات الحرارة المرتفعة، وفقا لموقع "onlymyhealth".

-تجنب ارتداء أي ملابس صناعية داكنة اللون أو ضيقة.

-تجنب الخروج من المنزل، وإذا استدعت الحاجة، لابد من البقاء في أماكن الظل عند الخروج من البيت.

-ارتداء القبعات والنظارات الشمسية واستخدام الشمسيات أو المظلات وحمل منشفة عند الخروج من المنزل.


-ارتداء الملابس الخفيفة والناعمة والقطنية والفضفاضة وذات الألوان الفاتحة، إذ يساعد ذلك على حماية البشرة من حروق الشمس وامتصاص العرق للحفاظ على برودة الجسم.


-شرب كميات من الماء على فترات متكررة، بالإضافة إلى عصائر الفاكهة الطازجة.

 

-تناول المزيد من الفواكة والخضروات الطازجة مثل البطيخ والبرتقال والليمون والخيار، لاحتوائها على نسبة عالية من الماء.


-استخدم النباتات الداخلية والمبردات ومكيفات الهواء لتنظيم درجة الحرارة وتدفق الهواء النقي.


-محاولة تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة، خاصة في فترة الظهيرة.

-تجنب ممارسة أي تمارين رياضية أو أنشطة شاقة في فترة ما بعد الظهر.

-تجنب شرب القهوة والشاي والمشروبات الغازية أثناء موجة الحر، والابتعاد عن المشروبات السكرية.


-تجنب تناول الوجبات كبيرة الحجم الغنية بالبروتين، حيث يمكن أن تزيد من  حرارة الجسم.


-التأكد من حماية الوجه واليدين وأي جلد مكشوف باستخدام واقٍ من الشمس عند الخروج من المنزل.

 

العين

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