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الأحد، 20-06-2021 02:29 م

نصائح هامة قبل ركوب وقيادة السيارة أثناء الطقس الحار

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الوكيل الاخباري - لكل فصل إيجابيات وسلبيات، وكذلك بالنسبة للسائقين حيث لا يحب الكثيرون منهم ركوب السيارة خلال فصل الشتاء كونها تكون باردة وبحاجة لوقت طويل لتسخينها، والبعض الآخر لا يفضل العكس تماما، أي ركوبها خلال فصل الصيف لأن أشعة الشمس القوية تحول السيارة إلى قطعة لهيب حارقة.

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كشف موقع روسي عن نصائح تجعل حياة السائقين خلال فصل الصيف أسهل خلال ركوبهم السيارة.


من أول النصائح المهمة هو الاعتناء بنظافة هيكل السيارة القادر بدوره على عكس أشعة الشمس والذي يؤثر على حرارة السيارة، بالإضافة إلى محاولة وضع عاكسات الأشعة الشمسية على السيارة وتحديدا أسفل الزجاج الأمامي وستائر على النوافذ الخلفية التي ستساعد على عدم تسخين المقصورة الداخلية.


وفي حال قرر السائق ركوب السيارة نصح الموقع بإنزال النوافذ قبل دقائق من ركوبها لدفع الهواء الدافئ من الخروج من المقصورة لتصبح الحرارة الداخلية تعادل حرارة الهواء الخارجية، وبعدها قم بإغلاق النوافذ وشغل مكيف الهواء.


ومن النصائح المهمة هو عدم ترك الولاعات أو الأسطوانات المضغوطة أو المواد المتفجرة في المقصورة. كما يجب التحقق من نظام التبريد والحرارة والرادياتير بسبب الحرارة الشديدة.


كما ينصح السائقين بفحص مستوى ضغط إطارات السيارة التي قد ترتفع في الفصل الحار وتكون خطرة في حال ارتفاع الضغط فيها الذي قد يؤدي إلى حوادث سير.

 

سبوتنيك

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