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الأحد، 06-11-2022 12:24 م

نصائح هامة للتوفير في تكاليف البناء والتشطيب - فيديو

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الوكيل الإخباري - كشف المهندس عبدالغني الجند، عضو الهيئة السعودية للمهندسين، عن عدة نصائح تؤدي لتوفير تكاليف البناء والتشطيب.

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وقال الجند خلال برنامج “ياهلا”، إن تجنب البروز الكبير يساهم بشكل كبير في التوفير، بالإضافة إلى تجنب الأعمدة المزروعة قدر الإمكان والأعمدة التي بها ترحيل.

 

كما نصح بتجنب الأشكال الدائرية والمقوسة والكتل الخرسانية والأقبية خاصة لأنها مكلفة.

 

 

 

 

صحيفة صدى 

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