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الإثنين، 15-03-2021 09:13 م

نصائح هامة للوقاية من العواصف الرملية والغبار

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الوكيل الاخباري - في ظل تحذيرات الأرصاد الجوية في السعودية من عواصف رملية وموجة غبار، قدمت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية مجموعة من النصائح للوقاية من هذا الغبار.

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فعلى حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، شاركت المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة الرياض، بعض النصائح للوقاية من الغبار والعواصف الرملية.


ويعد الغبار من ملوثات البيئة، ويتسبب في أضرار عدة بسبب احتوائه على جسيمات مثل حبوب اللقاح، والميكروبات.


وجاءت نصائح الوقاية من الغبار كالتالي:
- احرص على إغلاق أبواب ونوافذ منزلك بإحكام.
- تجنب التعرض للغبار إلا عند الضرورة القصوى.
- احرص على ارتداء الكمامات ذات القدرة على تصفية الهواء، مع تغييرها باستمرار.

 

كما قدمت بعض التنبيهات الخاصة بمرضى الربو والتي جاءت كالتالي:
- احمل معك دائما بخاخ الربو الإسعافي المُوسِع للشعب الهوائية.
- التزم بأخذ بخاخ الربو الوقائي في حال صرفه الطبيب لك.
- توجه إلى أقرب مركز طوارئ في حال كانت الأزمة التي تعاني منها شديدة، ولم تستجب للبخاخ.

 

وكان المركز الوطني للأرصاد في السعودية، قد أطلق سلسلة من الإنذارات بشأن نشاط الرياح، وانعدام الرؤية، إضافةً للعواصف الرملية في مناطق مختلفة في أنحاء المملكة.

سبوتنيك

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