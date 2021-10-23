نصائح وارشادات هامة لقطف وتخزين الزيتون واستخراج الزيت

الوكيل الإخباري - بدأ المزارعون منذ اليوم الأول من الأسبوع الحالي، بجني الذهب الأخضر، (ثمار شجار الزيتون) الذي اعتنوا به طوال أشهر العام، وسط اغفال الكثير منهم في عملية قطف الثمار وتخزين الزيت بالطرق السليمة دون الإضرار بالشجرة أو بجودة الزيتون والزيت.

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و مديرة الإرشاد في وزارة الزراعة الفلسطينية، ضحى عابدة، قدمت مجموعة من النصائح والإرشادات للمزارعين خلال موسم عملية قطف وتخزين الزيتون وإنتاج الزيت خلال العام الحالي.



وأشارت إلى أن أول النصائح هو الابتعاد عن الفراش الأسود الذي يُحيط بالشجرة من جميع الاتجاهات أثناء عملية قطف الزيتون ليساعد ويساهم في سرعة القطف لأنه يرفع من حرارة الثمرة، واستبداله بفراش الشبك ذو الفتحات المتعددة.



ونصحت المزارعين لعدم استخدام العصي في قطف الثمار لأن ذلك سيؤثر على الثمرة وقد يحدث فيها تشققات من شأنها أن تدخل الحشرات والأمراض داخل الثمرة، إضافة إلى أن استخدام العصى يؤثر على الغصون وإنتاج الشجرة في العام القادم.



وتابعت عابدة نصائحها قائلة: ننصح المزارعين بعدم قطف ثمار الغصون المصابة التي قد تكون متساقطة تلقائياً أو فرز ثمارها عن الغصون السليمة لأن ذلك سيؤثر على جودة الزيت والزيتون.



ودعت، المزارعين لتعبئة الزيتون في صناديق بلاستيكية أو أكياس (خيش) بعيداً عن أكياس النايلون لحمايتها من التعفن أو الفطريات والسرعة في عملية درسه أو تخزينه، مشيرة إلى أن تكديس الزيتون لفترات طويلة داخل الأكياس قد يُصيب الثمرة بالتعفن والأمراض وبالتالي نحصل على زيت زيتون بجودة رديئة وسيئة.



كما نصحت عابدة، المزارعين لاختيار المعاصر الجيدة لعملية الزيتون لضمان انتاج زيت الزيتون عالي الجودة، وحفظ الزيت وتخزينه في (تنكة أو أسطوانة بلاستيكية) تكون جديدة ولم تستخدم من قبل.

المصدر- فلسطين اليوم

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