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الإثنين، 15-11-2021 10:29 ص

نصف الدية وغرامة 100 ألف ريال لطبيب التكميم في السعودية

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الوكيل الإخباري - تسبب طبيب يعمل بمجال التكميم في وفاة سيدة ثلاثينية نتيجة مضاعفات حدثت لها بعد عملية التكميم، في السعودية.

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وأصدرت الهيئة الصحية الشرعية بمحافظة الطائف، قراراً بإلزام الطبيب بدفع نصف الدية وتغريمه 100 ألف ريال للحق العام معاقبةً له.

 

وأوضح المتحدث باسم صحة الطائف سراج الحميدان، أن القضية باشرتها إدارة الالتزام التي تقوم بالإشراف على القطاع الخاص، وصدر الحكم بإلزام الطبيب بدفع نصف الدية وكذلك تغريمه مبلغ 100 ألف ريال الحق العام، مشيراً إلى أن صحة الطائف تتابع جميع القضايا بعد عمليات التحقيق، وفي حال وجود أخطاء طبية تتم إحالتها للهيئة الصحية الشرعية، للنظر فيها وإصدار الأحكام. وفقا لصحيفة عكاظ.

 

وكانت فصول هذه القضية بدأت قبل أعوام عدة عندما تلقت صحة الطائف شكوى حول وفاة سيدة ثلاثينية بعد عملية تكميم، وسارعت الصحة لمباشرة الحالة وأغلقت الملف الطبي للمريضة ضمن الإجراءات الفورية للتعامل مع مثل هذه البلاغات، فيما بدأت لجنة متخصصة التحقيق وتطبيق توجيه إدارة صحة الطائف بإغلاق الوحدة المعنية ومنع سفر كل من له علاقة بالحالة، وبينت حينها صحة الطائف أن تصريح عمليات التكميم لا يملكه أي من مرافق القطاع الخاص بكافة أنواعها في المحافظة.

المصدر- البيان 

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