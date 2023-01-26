نفوق آلاف الأسماك في بحيرة أرجنتينية بسبب الطقس - فيديو

الوكيل الإخباري - عثر على آلاف الأسماك نافقة في بحيرة ألبيرتي الطبيعية بالأرجنتين، بعد موجة الحر الشديدة التي ضربت البلاد.





اضافة اعلان

تسببت درجات الحرارة المرتفعة التي تؤثر على الدولة بأكملها في انخفاض مستوى الأكسجين في الماء مما أدى إلى نفوق هائل للأسماك.



وتقدر الأسماك النافقة بسبب الطقس الحار بحوالي 20 طنا، حيث وصلت درجة الحرارة إلى 40 درجة مئوية في العديد من المناطق بالأرجنتين.









Esto es producto de la sequía, consecuencia del cambio climático y de la quema de humedales. Las consecuencias que los ambientalistas venimos advirtiendo. Si seguimos por este camino, esto va a ser cada vez peor. Peces muertos en Santa Fe.Esto es producto de la sequía, consecuencia del cambio climático y de la quema de humedales. Las consecuencias que los ambientalistas venimos advirtiendo. Si seguimos por este camino, esto va a ser cada vez peor. pic.twitter.com/eSCyskL3XR January 23, 2023

روسيا اليوم