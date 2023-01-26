الخميس 26-01-2023
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الخميس، 26-01-2023 11:11 ص

نفوق آلاف الأسماك في بحيرة أرجنتينية بسبب الطقس - فيديو

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الوكيل الإخباري - عثر على آلاف الأسماك نافقة في بحيرة ألبيرتي الطبيعية بالأرجنتين، بعد موجة الحر الشديدة التي ضربت البلاد.

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تسببت درجات الحرارة المرتفعة التي تؤثر على الدولة بأكملها في انخفاض مستوى الأكسجين في الماء مما أدى إلى نفوق هائل للأسماك.

 

وتقدر الأسماك النافقة بسبب الطقس الحار بحوالي 20 طنا، حيث وصلت درجة الحرارة إلى 40 درجة مئوية في العديد من المناطق بالأرجنتين.


 

 

 

 

 

 

روسيا اليوم 

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