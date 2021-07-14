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الأربعاء، 14-07-2021 10:22 ص

نفوق السلحفاة الشهيرة شورلي أقدم سكان حديقة حيوان فيينا عن 130 عاما - صورة

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الوكيل الإخباري - أعلنت حديقة حيوان "شونبرون" في فيينا، نفوق أقدم ساكنيها، يوم الثلاثاء، وهي سلحفاة عملاقة من سيشل تحمل اسم "شورلي"، بعد أن بلغت سن الـ 130.

وقال عالم الحيوانات، أنطون فايسنباخر، في حديثه عن السلحفاة الذكر "شورلي": "يعرفه الكثير من زائري حديقة الحيوان منذ زمن طويل".

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وكان قد تم الاستعانة بـ "شورلي" خلال إقامة بطولة كأس الامم الأوروبية في عام 2016، للتنبؤ بنتائج المباريات.


وعلى الرغم من تقدم "شورلي" في السن، فقد شارك أيضا في دراسة أجريت قبل بضعة أعوام، أظهر فيها أنه يمكنه تذكر مهمة كان قد تعلم القيام بها قبل تسعة أعوام، على الفور.


 

المصدر - البيان 

 




 

 


 

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