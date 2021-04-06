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الثلاثاء، 06-04-2021 09:28 ص

نفوق عشرات الدلافين على شواطئ غانا

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الوكيل الإخباري- تحاول السلطات في غانا معرفة سبب نفوق أكثر من 60 من الدلافين على عدة من شواطئها.

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ويقول الصيادون المحليون إن "هذه الظاهرة نادرة للغاية".


ويحذر المسؤولون من أكل الدلافين وأنواع الأسماك الأخرى التي جرفتها المياه أيضا، حيث لم يتضح بعد سبب وفاتها.


وتقول وزارة الثروة السمكية في غانا إنها "أخذت عينات من الدلافين النافقة لتحليلها معمليا".


وفُقدت عشرات من الدلافين النافقة من شاطئ أكسيم في غرب البلاد، حيث يشتبه في أنه تم أخذها من قبل أشخاص يعتزمون بيع لحومها، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

 

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المدير التنفيذي لمفوضية مصايد الأسماك مايكل آرثر دادزي في غانا، قوله "الملاحظات الأولية لم تظهر جروح على أجساد الدلافين... لون البحر ودرجة الحرارة طبيعيين".

وأظهرت مقاطع فيديو وصور متداولة عشرات الدلافين النافقة على الشواطئ، إلى جانب تجميعها وتكديسها فوق بعضها وحملها في شاحنة.

أجريت تحقيقات خلال العام الماضي بعد وفيات جماعية مماثلة للدلافين على طول أجزاء أخرى من الساحل الأفريقي.

 

المصدر: سبوتنك


 




 

 


 

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