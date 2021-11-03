الأربعاء 03-11-2021
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الأربعاء، 03-11-2021 04:04 م

نهاية غير متوقعة لمطاردة في أمريكا

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الوكيل الإخباري-قالت السلطات الأمريكية إن رجلا يبلغ من العمر 34 عاما حاول الهرب من الشرطة، خلال عطلة نهاية الأسبوع، بالقفز من أعلى جسر في فلوريدا إلى النهر، بعد أن فقد السيطرة على شاحنة مسروقة.

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وأظهرت لقطات فيديو من مروحية تابعة للشرطة، الرجل وهو يغرق في الماء مع اقتراب الشرطة.

 

وقال مكتب عمدة مقاطعة لي على "فيسبوك" إن كل شيء بدأ عندما حاولنا سحب الشاحنة مساء السبت ليهرب سائقها، المعروف باسم برايان جراي.


وعلى جسر إديسون، انحرفت الشاحنة فجأة عبر الطريق السريع، واصطدمت بحاجز من جانب واحد ثم على الجانب الآخر، قبل أن تتوقف ويهر سائقها ويقفز من أعلى الجسر إلى النهر.

 

روسيا اليوم

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