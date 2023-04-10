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الإثنين، 10-04-2023 03:26 م

نهاية مأساوية.. سقط من الجبل أثناء تسجيل برنامج تلفزيوني في العراق - صورة

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الوكيل الإخباري - لقي مصور قناة "NRT" الكردية مصرعه، إثر سقوطه من قمة جبل بيرة مكرون بمحافظة السليمانية شرق إقليم كردستان العراق.

وقالت القناة على موقعها الإلكتروني إن الحادث وقع صباح اليوم، حيث سقط المصور من أعلى الجبل المذكور وتوفي على الفور.

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وصرح مصدر محلي لوسائل إعلام عراقية، بأن الشخص المتوفى يدعى أحمد علي، ويعمل مصورا في قناة NRT الكردية.

 

وأضاف أنه كان متواجدا بالمنطقة لتصوير برنامج تلفزيوني.


وجبل بيرة مكرون هو أحد الجبال الموجودة في شمال العراق، في ناحية بيرة مكرون التابعة لمحافظة السليمانية، وهو من الجبال الصعبة والوعرة، يبلغ ارتفاعه 2611 م.

 


 

سكاي نيوز 

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