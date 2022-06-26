نهاية مأساوية لشاب تشاجر مع زوجته حول أضحية العيد في المغرب

الوكيل الإخباري-ذكرت وسائل اعلام مغربية، حادثة غريبة، لنهاية خلاف زوجي على شراء أضحية العيد، انتهت بوفاة الرجل الأربعيني.

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ووفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية، فإن الرجل يمر بضائقة مالية كبيرة، ولا يستطيع شراء أضحية هذا العام، مما تسبب في اندلاع خلاف مع زوجته تطور إلى الضرب والشتم.





وأوضحت الصحيفة، أن الرجل وهو أب لثلاثة أطفال، خرج من البيت غاضبا من زوجته، فاستغلت الموقف وأغلقت أبواب المنزل من ورائه دون أن تفتحه له.



وأشارت الصحيفة المغربية إلى أن الزوج عند عودته الى البيت اضطر إلى محاولة الدخول عبر السطح، غير أن سور المنزل انهار به وهو يحاول الصعود الى السطح، فلقي مصرعه على الفور.





وفلكيا، من المتوقع أن يحل عيد الأضحى المبارك، على المسلمين في التاسع من شهر يوليو/تموز المقبل.





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