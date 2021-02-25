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الخميس، 25-02-2021 12:39 م

نهاية مأساوية لطفل لم يأخذ لقاح الإنفلونزا في إنجلترا !



الوكيل الاخباري - بعد أقل من أسبوع من تلقيح العديد من زملائه بلقاح الإنفلونزا  توفى طفل لم يتعد الـ 9 سنوات من عمره لم يأخذ اللقاح في احدى مدارس بلدة روتشديل بمانشستر الكبرى بإنجلترا.

وحسب تقرير لصحيفة «ميرور» البريطانية كشفت التحقيقات أن الطفل توفى نتيجة التهاب رئوي بعد أن غيرت مدرسته نظام الموافقة على أخد اللقاح عام 2019.

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وأوضحت والدة الطفل، كريستين زيمتوريس أنها وافقت على أخذ ابنها للقاح، لكنها لم تتلق أي رسائل على بريدها الإلكتروني أو رسالة نصية تدعوها لتطعيم ابنها في ذات العام.

وبعدها بمدة قصير مرض الطفل وأخذته والدته إلى الطبيب الذي شخصه بأنه مصاب بعدوى في الصدر وكتب لها على مضادات الحيوية وأدوية للربو يأخذها في المنزل.




ومن جانبه أكد الطبيب الشرعى لهيئة محكمة البلدة الإنجليزية أنه لا يمكن المبالغة في أهمية أخذ أكبر عدد من الناس على مختلف الأعمار للقاح الإنفلونزا.

 

 

 

 

المصدر : صدى البلد


 




 

 


 

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