الإثنين 19-10-2020
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الإثنين، 19-10-2020 11:24 ص

نهاية مفاجئة لفهد يصطاد فريسته ويسقط بها من على قمة الجبل - فيديو

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الوكيل الاخباري – قامت قناة "ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي"، بنشر مقطع فيديو من فيلمها الوثائقي الجديد "الكوكب المعادي: آخر الناجين".

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ويبين الفيديو عملية صيد لفهد الثلوج، الذي كان يتربص بقطيع من الوعول الجبلية.

 


وانقض الفهد فجأة على أحد الوعول، وأمسك به من رقبته إلا أن الاثنين سقطا من على قمة جبل على ارتفاع نحو 60 مترا.

ورغم المسافة الشاهقة، ظل الفهدد ممسكا بالوعل، كما أنه نجا من الموت جراء السقوط من هذا الارتفاع.


وعقب تناول وجبته، تم الكشف عن تعرض الفهد لإصابة بكسر في الساق، إلا أنه شفي منها تماما عقب 3 أيام وعاود نشاطاته.

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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