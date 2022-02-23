نيازك من المريخ والفضاء الخارجي للبيع في مزاد لدار كريستيز - صور

الوكيل الإخباري - من المتوقع أن يجمع وجار للكلاب دمرته ضربة لنيزك قادم من الفضاء الخارجي ما يصل إلى 300 ألف دولار في مزاد لدار كريستيز فيما ستجمع قطعة من كوكب المريخ ما يصل إلى 800 ألف دولار.

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وتنهمر العروض على كثير من قطع المزاد المسمى "التأثير العميق: نيازك المريخ والقمر ومجموعة نادرة أخرى" بعد أن بات الفضاء هو المبتغى في عالمنا اليوم مع إطلاق سبيس إكس أول طاقم فضاء تطلقه شركة خاصة في العالم وعرض فيلم (دونت لوك آب) المرشح لجائزة الأوسكار عن مذنب يتجه بسرعة نحو الأرض.

وذكرت دار كريستيز في بيان أن عملية بيع 66 قطعة والتي تجري عبر الإنترنت فقط وستنتهي اليوم الأربعاء تشمل "أحجار نيزكية تحتوي على أقدم مادة يمكن أن تلمسها يد بشرية".





وقال عالم الفيزياء الفلكية نيل دي جراس تايسون في مقابلة إن القطع المعروضة تشمل "الصخور التي قذفتها نيازك أكبر حجما قادمة من القمر أو المريخ.

















البيان