نيكولا فوكس.. عالمة طاقة شمسية تقود مهام "ناسا" العلمية

الوكيل الإخباري - اختارت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) نيكولا فوكس، عالمة الطاقة الشمسية المخضرمة والرئيسة الحالية لقسم الفيزياء الشمسية، مديرة لمهام ناسا العلمية.



وجرى تعيين فوكس، مديرة الفريق العلمي السابق في مهمة باركر سولار بروب لدراسة الشمس، مديرة مشاركة لمديرية المهام العلمية في ناسا.

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وفي رسالة بالبريد الإلكتروني إلى موظفي ناسا لإعلان تعيينها، أشاد مديرها بيل نيلسون يوم الاثنين بعمل فوكس السابق في مهمات لفهم الشمس بشكل أفضل وكيفية تأثير الرياح الشمسية على الأقمار الصناعية والكواكب.



وقال نيلسون "لها دور فعال في جعل هذا المجال المعقد في متناول الجمهور عملها يشمل بالفعل الكثير من المجالات ذات الأهمية لوكالتنا".

ستقود فوكس مديرية العلوم، وهي وحدة في ناسا بميزانية سنوية تبلغ نحو سبعة مليارات دولار تشرف على بعض أشهر برامجها؛ من البحث الآلي عن الحياة في الماضي على كوكب المريخ إلى استكشاف المجرات البعيدة باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي.

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