الجمعة 31-12-2021
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الجمعة، 31-12-2021 04:04 م

نيوزيلندا أول دولة في العالم تدخل عام 2022 الجديد

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الوكيل الاخباري - باتت نيوزيلندا أول دولة في العالم تدخل عام 2022 الجديد، حيث شهدت بعض الاحتفالات، رغم مخاوف انتشار متحور فيروس كورونا الجديد “أوميكرون”.

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وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن نيوزيلندا بدأت الاحتفالات باعتبارها أول دولة في العالم دخلت العام الجديد، مبرزة أنها أقامت عرضا ضوئيا في مدينة أوكلاند.


وخففت أوكلاند، أكبر مدن البلاد، بعض القيود هذا الأسبوع، لإتاحة الفرصة للسكان بالاستمتاع ببعض الغناء والرقص.


هذا وستكون أستراليا ثاني دولة تحتفل بالعام الجديد، متبوعة باليابان وكوريا الجنوبية وكوريا الشمالية.


في المقابل، ستكون جزيرة بيكر، وهي جزيرة مرجانية جنوب هاواي، آخر المناطق في العالم، التي ستودع عام 2021.


 




 

 


 

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