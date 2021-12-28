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الثلاثاء، 28-12-2021 10:40 ص

نيويورك...طالب مجهول يهدي أستاذه 180 ألف دولار أمريكي

طالب-مجهول-يكافئ-أستاذه-فى-الفيزياء-بـ-180-ألف-دولار-1


الوكيل الإخباري - تفاجأ مدرس الفيزياء في جامعة نيويورك عند عودته للتدريس في الحرم الجامعي بوجود كومة من البريد في مكتبه.

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وعند فتحه للبريد تفاجأ بوجود صندوق غامض ختم بتاريخ 10 نوفمبر 2020، وعند فتحه للصندوق عثر بداخله على فواتير بقيمة 50 و100 دولار أمريكي مكدسة فوق بعضها البعض ومقيدة في رسالة ورقية ومعها مبلغ 180 ألف دولار أمريكي.

وأشار الدكتور فينود مينون لأنّ الرسالة كانت من طالب تخرج من الكلية قبل فترة طويلة في تخصص الفيزياء والرياضيات، وحصل منها على الماجستير في الفيزياء، ومن ثم الدكتوراه في الفيزياء وعلم الفلك.

وأوضح فينود بأنّ الطالب المجهول أراد من خلال منحه هذا المبلغ التعبير عن امتنانه الكبير للفرصة التعليمية العظيمة التي حصل عليها تحت إشرافه، والتي ساعدته في الوصول للدكتوراه.

 

المصدر - 218 

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