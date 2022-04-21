هابل يحتفل بعيد ميلاده بالتقاطه صورا لـ 5 مجرات - فيديو

الوكيل الإخباري - التقط تلسكوب هابل الفضائي صورة لمجموعة فريدة من المجرات المدمجة، التي تقدم لمحة عن العمليات في الكون المبكر.
وقال مسؤولو هابل في بيان إن المجرات الخمس، المعروفة باسم Hickson Compact Group (HCG) 40، في طور الاندماج في كيان واحد، وهي عملية ستكتمل بعد نحو مليار سنة من الآن.
والصورة جزء من عمل تلسكوب هابل الفضائي طويل الأمد في دراسة تطور المجرة.
"هابل" يحتفل بعيد ميلاده الـ 32 بالتقاطه صوراً لـ 5 مجرات في طور الاندماج (فيديو)https://t.co/WIcQn2gGZz#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/uC1NZUhNky— صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 21, 2022
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