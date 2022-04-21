هابل يحتفل بعيد ميلاده بالتقاطه صورا لـ 5 مجرات - فيديو

الوكيل الإخباري - التقط تلسكوب هابل الفضائي صورة لمجموعة فريدة من المجرات المدمجة، التي تقدم لمحة عن العمليات في الكون المبكر.

اضافة اعلان

وقال مسؤولو هابل في بيان إن المجرات الخمس، المعروفة باسم Hickson Compact Group (HCG) 40، في طور الاندماج في كيان واحد، وهي عملية ستكتمل بعد نحو مليار سنة من الآن.

والصورة جزء من عمل تلسكوب هابل الفضائي طويل الأمد في دراسة تطور المجرة.





البيان