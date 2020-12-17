الخميس 17-12-2020
الوكيل الاخباري

أسعار الذهب الخميس 17/12/2020

وفيات الخميس 17/12/2020

ضباب كثيف يغطي مناطق في المملكة

بدء امتحانات الشامل النظرية للدورة الشتوية

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

المملكة تحت تأثير المنخفض الجوي

مبادرات تطوعية وتوعوية للمجتمعات المحلية في عدد من المحافظات

إشادة أممية بتعامل المملكة مع اللاجئين

تنمية أموال الأيتام توضح ما ورد بحقه في تقرير المحاسبة

توضيح حول تخفيف الاجراءات والحظر بالاردن

الخميس، 17-12-2020 09:35 ص

هاتف يسقط من الطائرة ويبقى يعمل مع تسجيل كل شيء في البرازيل - فيديو

PLANE


الوكيل الاخباري - فقد مخرج الأفلام الوثائقية البرازيلي إرنستو غاليوتو، الهاتف الخاص به بعد سقوطه من الطائرة التي كان يستقلها لتنفيذ أحد مشاريعه.

كان غاليوتو يطير فوق شاطئ يقع في ريو دي جانيرو في البرازيل، وأثناء حمل الهاتف بيد واحدة فقط لالتقاط بعض الصور من خلال نافذة صغيرة للطائرة، سقط بفعل الرياح القوية.

اضافة اعلان

واعتقد المخرج أنه فقد تلفونه إلى الأبد، لكن القصة كان لها تطور غير متوقع.
وبحسب موقع "globo.com"، فحص غاليوتو تطبيق Find My، في محاولة يائسة وربما أخيرة للعثور عليه.

 


والمثير للدهشة أن الهاتف كان لا يزال قيد التشغيل ومن حسن الحظ وقع على ضفاف الشاطئ، ليذهب إلى الموقع المشار إليه، ويعثر عليه سليما تقريبا.

 

وكان الجهاز محميا فقط بغلاف سيليكون عادي وواقي شاشة.


وعن الواقعة، قال غاليوتو: "إنه شيء، إذا أخبرت شخصا ما به، فلن يصدقه".


 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5de7f9964c59b75c910cb27c

دراسة تكشف عن المهن الأكثر شهرة في 2020

12052020160044

أمريكا.. كلب شرس ينهي حياة فتى بطريقة وحشية

282

بسيقان زرافة صغيرة.. كلبة تثير الجدل عبر مواقع التواصل

emarat-news_2020-12-15_20-53-52_511412

شاهد.. انزلاق السكان في شوارع أوكرانيا بسبب الجليد

390538071979741944

اكتشاف آثار أقدام ديناصورات في الصين

1Ashley8mo-13

بعد أن أمر السيسي بعلاجها .. وفاة الطفلة المصرية ميرا إمام

أخبار متعلقة
20201213145807293

وفاة أغنى رجل في البرازيل من أصول عربية

im-267118

أموال طائرة بالشوارع.. فيديو خطة جهنمية للهرب من الشرطة في البرازيل - شاهد