هبوط طائرة بسلام بعد فقدان أحد إطاراتها في إيطاليا - فيديو

الوكيل الإخباري - فقدت طائرة شحن كبيرة أحد إطاراتها خلال الإقلاع أمس الثلاثاء في إيطاليا، لكنها تمكنت من الهبوط بسلام في الولايات المتحدة بعد عبور المحيط الأطلسي.



وفقدت الطائرة من طراز بوينغ 747 المعروفة باسم "دريمليفتر" إطارا في الهواء بعد ثوان من إقلاعها من مدينة تارانتو جنوبي إيطاليا، كما ظهر في مقطع فيديو صوره أحد الهواة.



وبعد رحلة طيران استمرت نحو 11 ساعة، هبطت الطائرة على إطاراتها الـ 17 المتبقية السليمة في تشارلستون بولاية ساوث كارولينا الأمريكية.





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