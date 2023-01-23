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الإثنين، 23-01-2023 11:59 ص

هجوم مخيف وثقته كاميرا الباب في أمريكا

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الوكيل الإخباري - في حادثة مرعبة وثقتها كاميرا مراقبة وقعت في وضح النهار أمام أحد المنازل في مدينة ميلووكي بولاية ويسكونسن الأمريكية، قام رجل بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار بإطلاق وابل من الرصاص نحو المنزل وتقول مالكته إنها لا تعرف هذا الشخص، مضيفًة إنها لم تعد قادرة على دخول بيتها بسبب هول ما حدث.

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وتشارك صاحبة هذا المنزل، الذي تغطيه الآن ثقوب الرصاص، لقطات فيديو تقشعر لها الأبدان لعملية إطلاق نار التقطتها كاميرا جرس الباب بالكامل.

 

 

 

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