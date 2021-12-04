'هذا الرجل أراه أكثر من زوجتي'.. فيديو ساخر لبايدن خلال مناقشة وباء كورونا

الوكيل الاخباري - فاجأ الرئيس الأميركي، جو بايدن، الحضور كاسراً جديته المعهودة، ومازح كبير مستشاريه للأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي بقوله: "أرى الدكتور أنتوني فاوتشي أكثر مما أرى زوجتي".



وكان بايدن يتحدث بشأن خطته الشتوية لمكافحة فيروس كورونا، وسط المخاوف المتزايدة من المتحور الجديد أوميكرون.

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وقال بايدن في الكلمة التي ألقاها في معهد الصحة الوطنية الأميركية بولاية ميريلاند إن هناك قواعد جديدة بشأن السفر الدولي؛ لكنها أقل صرامة مما يعتقد.

المصدر : العربية

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