السبت 04-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الأرصاد: مرتفع جوي حار السبت وعمّان تسجل 33 والعقبة 40 درجة

من بينها ألمانيا وبريطانيا.. دول أوروبية معرضة لانقطاع الكهرباء

جدري القرود .. 21 إصابة بأميركا وأكثر من 700 في العالم

الكهرباء الأردنية للمواطنين: اضبطوا حرارة المكيف على 24 للتوفير

نتائج عينات حالات مشتبه بتسممها بجرش السبت

الأردن يدين استهداف قوات حفظ السلام في مالي

الشمالي: كلفة كيلو الخبز 55 قرشاً ورئيس الوزراء قرر عدم رفع الاسعار

الحكومة: أسعار الدواجن في الأردن الأقل في العالم ونواجه الغلاء بـ 20 عين حمراء

بيان من الاوقاف حول حريق مسجد الملك المؤسس - صور

وزير الصناعة: الشراكة الأردنية المصرية الإماراتية نواة لتحقيق تكامل اقتصادي

الجمعة، 03-06-2022 10:37 م

هذا ما فعله الامير لويس في حفل اليوبيل البلاتيني - صور

202206031153585358


الوكيل الإخباري - احتل الأمير لويس، ابن الأمير وليام، وكيت ميدلتون، دوق ودوقة كامبريدج، الصدارة أثناء ظهور الملكة إليزابيث الثانية، وأفراد العائلة الملكية بشرفة قصر باكنجهام للاحتفال باليوبيل البلاتيني، فى لندن، حيث سرق الأضواء بأفعاله الغريبة عندما تم التقاط صور له وهو يلعب بوجهه ويرسم وجوه تعبيريه مضحكة.

اضافة اعلان


ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن الأمير البالغ من العمر أربعة أعوام، وهو أصغر أطفال دوق ودوقة كامبريدج، تم  تصويره وهو يلوح بحماس أمام المارة فى وقت سابق من الاحتفال، حيث انضم إلى أشقائه الأمير جورج، البالغ من العمر ثمانية أعوام، والأميرة شارلوت، البالغة من العمر سبع سنوات.


وبدا لويس مفتونًا وهو ينظر بفضول إلى الملكة ويسعى لجذب انتباهها، كما أنه في مرحلة ما ابتعد حتى عن والدته كيت ميدلتون، البالغة من العمر 40 عامًا، ليتجاوز الملكة، الأمر الذي أثار دهشة دوقة كامبريدج، وكاميلا، دوقة كورنوال.
ووفقًا لما ذكره خبير شفاه، شوهد لويس، وهو يحاول الضغط على الملكة على شرفة قصر باكنجهام، حيث أشار إلى أن كيت قالت لـ كاميلا: "إنه يحاول حقًا الضغط"








 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (12)

إيلون ماسك يقرر تسريح 10% من موظفي تسلا

2195187_1654159775

إليك الألوان التي ينجذب إليها البعوض

image (1)

لغز اختفاء طالبة منذ 10 أيام في ظروف غامضة في مصر

image

ظاهرة فلكية تبدأ اليوم.. كواكب تصطف حول الشمس

5728707_1623932373

الأمير هاري وعائلته تحت حماية أمنية خلال زيارتهم لبريطانيا

1280x960

صور.. شبل يقتحم مدرسة ثانوية في أمريكا

أخبار متعلقة
image (12)

إيلون ماسك يقرر تسريح 10% من موظفي تسلا

628dcce7423604187223820a

اصطياد ثاني أضخم سمكة في جنوب إفريقيا - صور

Untitled-1_0

من أقرب نقطة.. فيديو للشمس كما لم نرها من قبل

608437704c59b770ba4f3a95

ظهور أول قمر عملاق في 2022 الاثنين المقبل

8349a8fac46b35d0-1024x681

في اليابان .. اطلب وجبتك واستلمها بعد 30 عاماً

اا

مصر: احباط 27 زيجة أطفال خلال عيد الفطر