هذا ما فعله الامير لويس في حفل اليوبيل البلاتيني - صور

الوكيل الإخباري - احتل الأمير لويس، ابن الأمير وليام، وكيت ميدلتون، دوق ودوقة كامبريدج، الصدارة أثناء ظهور الملكة إليزابيث الثانية، وأفراد العائلة الملكية بشرفة قصر باكنجهام للاحتفال باليوبيل البلاتيني، فى لندن، حيث سرق الأضواء بأفعاله الغريبة عندما تم التقاط صور له وهو يلعب بوجهه ويرسم وجوه تعبيريه مضحكة.

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ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن الأمير البالغ من العمر أربعة أعوام، وهو أصغر أطفال دوق ودوقة كامبريدج، تم تصويره وهو يلوح بحماس أمام المارة فى وقت سابق من الاحتفال، حيث انضم إلى أشقائه الأمير جورج، البالغ من العمر ثمانية أعوام، والأميرة شارلوت، البالغة من العمر سبع سنوات.



وبدا لويس مفتونًا وهو ينظر بفضول إلى الملكة ويسعى لجذب انتباهها، كما أنه في مرحلة ما ابتعد حتى عن والدته كيت ميدلتون، البالغة من العمر 40 عامًا، ليتجاوز الملكة، الأمر الذي أثار دهشة دوقة كامبريدج، وكاميلا، دوقة كورنوال.

ووفقًا لما ذكره خبير شفاه، شوهد لويس، وهو يحاول الضغط على الملكة على شرفة قصر باكنجهام، حيث أشار إلى أن كيت قالت لـ كاميلا: "إنه يحاول حقًا الضغط"











