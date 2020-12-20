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الأحد، 20-12-2020 11:46 ص

هذا ما يحدث لفقاعات الصابون عندما تتجمد.. فيديو

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الوكيل الاخباري - يعشق الأطفال اللعب بماء الصابون خاصة في الحدائق العامة، حيث يمكنهم صناعة فقاعات الصابون التي تنتشر في الهواء بأشكال جميلة تدخل البهجة في قلوبهم عندما يراقبون ذلك.

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ولهذا السبب أصبح نفخ فقاعات الصابون رغم اختلاف أدواتها، من الألعاب المحببة لدى الأطفال، الذين يستخدمون طرق عدة لجعلها تتطاير في الهواء بالطريقة التي تعكس أشعة الشمس وينتج عنها أشكالا جميلة.

 

وتتكون فقاعة الصابون من طبقة رقيقة من ماء الصابون يكون لها شكل كروي وتنعكس على سطحها أشعة الشمس التي تظهر ألوان قوس قزح.


ورغم أن فقاعات الصابون لا تدوم إلا لبضع لحظات قبل أن تنفجر سواء ذاتيا أو نتيجة ملامستها لجسم صلب، فإنه يمكن الحفاظ على تلك الفقاعات دون أن تنفجر عن طريق تجميدها كما يظهر مقطع فيديو متداول على "تويتر".

 

سبوتنيك

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